東坡肉關鍵在「黃酒三弄」！國宴主廚手把手教學　老饕這篇必收藏

▲東坡肉完整作法公開。（圖／我的老公是大廚）



記者黃可昀／綜合報導

東坡肉是辦桌時的經典菜色，他可不是一般滷肉，其實背後大有功夫，光是燉煮就要花3小時！節目《我的老公是大廚》本集要教大家如何在家端出飯店級東坡肉，國宴大廚「保師傅」公開內行做法，從挑選食材到料理過程全教學，新手也完全OK！

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資深美食記者王瑞瑤搭檔國宴大廚保師傅，本集教大家煮高難度料理，東坡肉煮起來雖然手續繁雜，不過需要的材料很簡單，只要耐心燉煮就能在家還原飯店大菜的味道。

▲紹興酒→陳年紹興酒→花雕酒。（圖／我的老公是大廚）



選食材：豬背部肋排的五花部分，腹部五花肉易散開，不太適合。

做法（食譜分量為大鍋，可自行調整比例）

Step 1：五花肉切成5公分厚度的正方形，綁上十字棉繩。保師傅提到，東坡肉的皮跟脂肪燉煮後容易分開，所以要綁繩固定，享用前剪開繩子也是另一種「儀式感」。

Step 2：鍋子底部墊竹批（竹子編成的網子），防止豬皮沾黏，鍋子加水蓋過食材5公分，接著放入香料包與調味。

►香料：

生蔥500克

薑300克

八角12顆

肉桂皮25克

些許桂圓、金華火腿（提味）

圓糯米＋紅麴米1.5匙（顏色更漂亮、肉汁濃稠）

►調味：

3瓶紹興酒、蠔油、醬油、1碗冰糖、鹽巴

Step 3：水滾後用盤子壓著，讓東坡肉完全浸泡在滷汁內，大滾後轉小火，避免肉質變柴，滾3小時再熄火，放冰箱浸泡一個晚上。

Step 4：隔天要吃的時候放入甕中，並倒入7分滿滷汁，灑一點點陳年紹興酒，蒸40分鐘至1小時，上桌前再滴一點花雕酒，稱為「黃酒三弄」。東坡肉一上桌開蓋後，肉香酒香會瞬間四溢整個空間。

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