「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

▲糖心燻蛋是保師傅的獨門料理。（圖／我的老公是大廚）

網搜小組／黃品臻報導

糖心蛋絲滑的蛋黃讓人食指大動？但是不會自己做就得去餐廳才吃的到，長期下來也得花不少錢。為了滿足口腹之慾，節目《我的老公是大廚》不藏私地分享知名小菜「糖心燻蛋」的製作方法，只要跟著SOP，不管是自己想吃還是要拿來營業用，都很適合。

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資深美食記者王瑞瑤搭檔國宴大廚保師傅，本集教大家如何做出經典小菜「糖心燻蛋」，此外，節目當中還介紹了糖心燻蛋出現在台灣的歷史故事。保師傅提到，還在天香樓任職時，為了學習正統杭州菜怎麼做，一批師傅去到香港取經，因緣際會下在一間餐館初嚐到糖心燻蛋，這一嚐驚為天人，保師傅便被當時天香樓的副總林妙玲要求回到台灣一定要研究出來糖心燻蛋這道菜。

為了達成任務，保師傅前前後後總共用了大約1000顆的蛋做實驗，數量之大讓副總林妙玲笑虧，實驗使用的蛋都幾乎可以放滿一個浴缸，不過也在反覆的嘗試之下，成功利用鴨蛋與醬油，做出美味的糖心燻蛋。

▲▼保師傅在實驗糖心燻蛋時使用了將近1000顆的蛋。（圖／我的老公是大廚）



至於糖心燻蛋該怎麼製作？保師傅提到幾點非常重要的料理關鍵，首先，煮蛋時水中要加入醋和鹽巴，醋可以軟化蛋殼兼凝固蛋白，而鹽巴可以防止鴨蛋爆裂；而煮蛋的時間也有學問，保師傅指出「3分鐘+3.5分鐘」的時間是最剛好煮法，意即3分鐘滾煮+3.5分鐘悶煮，如此一來才能做出最適度的糖心。

▲糖心燻蛋的最佳煮蛋時間是六分半鐘。（圖／我的老公是大廚）

除了煮蛋的小撇步，最後「燻」的過程也很關鍵，保師傅不藏私分享加入白米、麵粉、茶葉一起燻，這三種食材經過加溫都可產生香味，讓糖心燻蛋的風味擁有更多層次，而詳細製作方法都在本集《我的老公是大廚》，歡迎準時收聽／收看！

★美食家Ｘ大主廚犀利談料理！