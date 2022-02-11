泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：真的快吃土了

▲漲價聲一響起，好市多近日又出現「衛生紙之亂」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近來國內物價不斷上漲，不僅各大餐廳業者陸續喊漲，就連泡麵、衛生紙也傳出漲聲，讓民眾大喊吃不消。就有一位網友發現，總是平凡無奇的「它」也悄悄漲價，竟然漲到「100元」了。

一名女網友在PTT上以「現在一個炒飯要一百正常嗎」為題發文，表示她近日去買晚餐，看菜單時，發現小小的炒飯已經漲價到100元了，令她氣憤表示，「今年年初漲一次，去年年底漲一次，幹半年漲兩次價+10 +10的，到底在貴什麼，真的快吃土了！」讓她相當好奇，究竟到底在漲什麼？

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▲炒飯一份默默漲到100元，讓原PO不可置信。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出引發熱議，有些網友表示習以為常，已經對物價上漲麻痺了，「幹，台北市超正常，超扯」、「蛋價都漲了100也是合情合理」、「還以為一百正常...原來算貴歐」、「一百差不多,口味不一樣的還有更高的...」、「餐廳炒飯我六年前買也是100」、「貴已經是常態了」。

不過多數網友也如同該名女網友般，對於一份100元的炒飯感到不可置信，「你是買特大份喔..100」、「大學吃一大盤50...」、「20年前在一中街補習吃過30元的蛋炒飯」、「到年底一碗就要500了」、「一百的炒飯是可以吃的嗎== 」、「都不要買，自己炒不用30」、「哈哈又是薪水凍漲...去吃土啦」。

▲▼網友討論炒飯漲價是否合理。（圖／翻攝自PTT）

