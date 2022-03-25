科學家首次證實人體血液含「微塑膠」　恐殘留器官

▲大量塑膠垃圾，對環境造成極大傷害。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

大量塑膠垃圾被傾倒在地球環境中，導致從珠穆朗瑪峰到海洋最深處都能發現「微塑膠」。據報導，目前已知人們會透過食物和水吸收這些體積微小到「看不見」的塑膠，再藉由糞便排出。然而，最新一項科學研究首次在人體血液中檢出微塑膠，這表示塑膠微粒未來有可能殘留在體內器官中。

▲人體血液中首次發現「微塑膠」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

微塑膠（Microplastic）又被稱為「塑膠微粒」，指直徑小於5毫米的塊狀、細絲或球體等多種形式的塑膠碎片。根據《衛報》報導，荷蘭阿姆斯特丹自由大學 （Vrije Universiteit Amsterdam）生態毒理學教授維薩克（Dick Vethaak）與其研究團隊分析22名匿名健康成年人的血液樣本，發現其中多達17人的血液中含有「微塑膠」，比例接近80％。

報導指出，這17組血液樣本中，有半數樣本含有PET，是常被用於製作寶特瓶的塑膠原料，另外3分之1的樣本中含有用於包裝食品和其他產品的聚苯乙烯，4分之1樣本含有聚乙烯，聚乙烯被大量用於製造塑膠袋、薄膜等產品。報導稱，研究採用的技術能檢測並分析至最小0.0007毫米的微粒，更有部份血液樣本同時驗出2到3種不同塑膠。

▲實驗中含有微塑膠的血液樣本，有半數屬於PET塑膠材質。（圖／取自免費圖庫pixabay）

維薩克表示，「我們的研究首次證明人類血液中存在聚合物顆粒，這是一個突破性的結果。」他向《衛報》表示，這些塑膠微粒在血液中被輸送到全身，令人產生合理擔憂，加上先前的研究顯示，嬰兒糞便中的微塑膠含量是成年人的10倍，一般而言，嬰幼兒更容易因接觸化學物質與微粒而受到影響，更是讓他感到憂心。

維薩克說，未來須擴大進行實驗，包含增加研究樣本數、評估微塑膠含量或種類等，目前已有許多團隊正在進行類似研究，但最大的問題在於，這些微塑膠是否會留在體內或被輸送到特定器官，例如通過「血腦屏障」（blood-brain barrier），以及濃度是否高到足以引發疾病。

他指出，「在塑膠產量增長的情況下，我們迫切需要更詳細地研究，微塑膠將如何影響人體結構，它們是否會以某種方式轉化細胞並誘發癌病變。這些問題一天比一天急迫。」

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