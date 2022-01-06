儲備年假期間血液庫存量　黃偉哲籲捐熱血好過年！

▲春節期間容易鬧血荒，台南捐血中心舉辦捐血月活動，黃偉哲市長呼籲民眾捐熱血好過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節期間容易鬧血荒，台南市長黃偉哲6日出席台南捐血中心舉辦捐血月活動，響應捐血月活動，由於今年春節年假長達9天，須提早調節血液庫存量，儲備足夠的血液，讓年假期間需要用血的病患，能安心接受治療，黃偉哲籲民眾捐熱血好過年！

黃偉哲指出，台南捐血中心血液庫存量，目前大概5天左右，僅有安全儲量10天的一半，雖然不是全台最低，但因應學生放寒假、天氣寒冷，以及年節長假即將到來，都會導致捐血量大幅下降，為了未雨綢繆，讓血庫有足夠的庫存，以因應年假期間可能發生的意外或疾病需求。黃偉哲表示，台南是有愛的城市，期望市民朋友，在過年前能夠一起捐出熱血，讓年假期間醫療院所有足夠血量，讓大家能夠安心平安過個好年。

根據捐血中心資料，每年逢年節前後，血庫都容易發生血源短絀的狀況，今年農曆年節假期長，再加上天氣寒冷，感冒民眾多，捐血的人數大幅減少，加上天氣溫差大導致心血管疾病和慢性病患者增加，血庫消耗也比往年來的快，血液庫存已經快無法滿足醫院領血量，台南捐血中心6日上午血液庫存只剩下5天，其中A型5 .2天、B型3.6天、O型5.6天、AB型4.2天，醫療用血情況相當危急。

捐血中心主任洪啟民表示，去年COVID-19疫情一度三級警戒，讓全民日常生活步調都有所變動，血源勸募也再次受到重挫，特別感謝過去一整年，台南市政府多次協助推廣捐血，市長黃偉哲更率先高舉「來捐血挺醫療」標語，並親自到捐血室捐出熱血。

為了鼓勵民眾年假前捐血，台南捐血中心1/10~1/14推出「捐血請吃錢餅」活動，古錢餅是台南傳統點心，又稱錢母餅，除了象徵財富，也是避邪的吉祥食物，黃偉哲更於記者會上親自在古錢餅模上蓋印「捐血救人」的圖章，民眾活動期間到台南捐血中心的7個固定站點：永福捐血室、和緯捐血室、小東捐血室、新營捐血室、中山捐血車、嘉義捐血站及垂楊捐血室捐血，即可享用到這款有市長加持的傳統錢餅。

今年台南祀典武廟及六合境大埔福德祠，也首次與台南捐血中心合作，大年初五起，贈送虎爺錢母及平安御守等特色廟宇文創商品，與捐血人結緣。

台南捐血中心也持續推動定期定點捐血，2022年推出「黑琵捐血來fun傘」集點專案，2022年定期捐血達3次（且其中一次須在嘉南地區的固定捐血點或巡迴捐血點捐血），即可兌換限量「黑琵雨傘」1只，期待透過台南吸睛、可愛的特有「黑琵雨傘」推行，養成市民定期捐血習慣，穩定醫療用血。