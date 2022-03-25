蠶寶寶結繭變「金色乖乖」媽看呆　過來人曝留起來

記者黃翊婷／綜合報導

許多人小時候都有養蠶寶寶的經驗，一名媽媽24日在臉書PO出一張照片，表示家中的蠶寶寶竟然結出金色的繭，讓她十分驚訝。網友們看到照片，也紛紛留言開玩笑，「色違的巴大蝴」、「那是奶油椰子口味乖乖」、「這隻有偷吃B群」、「是失傳已久的『金蠶』脫殼，妳發了」。

▲原PO發現家中的蠶寶寶結出一顆金色的繭。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，家裡的蠶寶寶結了金色的繭，她小時候也養過蠶寶寶，但沒看過這種顏色的繭，「有人看過嗎？」而在附上的照片中，只見一顆金黃色的蠶繭就掛在紙盒邊緣和桑葉之間，下方還有一顆白色的蠶繭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章PO出之後，網友們紛紛發揮創意開玩笑，「小心，可能是賽亞人」、「色違的巴大蝴」、「那是奶油椰子口味乖乖（也有人覺得像五香口味）」、「這隻有偷吃B群」、「是失傳已久的『金蠶』脫殼，妳發了」、「牽絲的地瓜球」、「金蠶王，吃了可以升級」。

不過，也有不少網友表示的確看過金色的蠶繭，「我媽會把金色的留起來」、「有喔，金色的我都會特別留起來」。根據行政院農委會蠶桑館介紹，蠶繭除了白色的之外，的確還有金黃色、肉色以及綠色等顏色。

宜蘭縣政府也曾在一篇綠色博覽會的新聞中介紹，家蠶的繭非白即黃，野蠶的繭則有各種顏色，例如綠色、金色、棕色等等，這是因為野生的蠶寶寶容易受到天敵威脅，牠們的身體顏色和繭的顏色都會形成獨特的保護色，所以生活在樹上的野生蠶寶寶經常會被誤認成毛毛蟲。