日式拉麵店座位超少！他好奇「故意讓客人排隊嗎」　內行點破關鍵

▲日式拉麵近年深受老饕喜愛，許多人願意排隊幾小時，就為了吃一碗拉麵。（示意圖／記者許力方攝）



記者郭卉寧／綜合報導

近年來日式拉麵店的愛好者不斷增加，經常看到許多人排隊幾小時，就為了吃一碗熱騰騰的拉麵。不過，就有網友好奇發問，為什麼拉麵店的座位都很少，讓客人不得不排隊？貼文一出，不少內行人點破關鍵，直呼「會影響品質」。

原PO在《Dcard》發文指出，之前不少人討論「排隊拉麵店」，但他仔細思考後發現，這些排隊店家都有一個共通點，就是店內的位置很少，甚至有些只有個位數，「連鎖拉麵店就不會有這種問題，像花月嵐、Nagi、一風堂等，我覺得也不會不好吃，只是就不需要排隊。」

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明明同樣是拉麵店，卻有這樣的差異，讓他十分疑惑，「是因為店租很貴，所以只能租小地方嗎？」不過，他認為以拉麵店的高翻桌率來看，應該也能負擔起高一點的租金，「讓大家不用排這麼久，就能吃到不是很好嗎？到底為什麼拉麵店的位置都這麼少啊？」

貼文一出，就引起不少網友熱烈討論，「店內外有人潮，是我決定要不要去嘗試的一個因素」、「正面一點想是維持餐點品質、精細，負面一點就是飢餓行銷」、「所以你知道為什麼一蘭拉麵會被拉麵界討厭了嗎？沒有他們所謂的職人精神」。

另外，也有內行人出面解答，「一般拉麵店中間休息要備料熬湯，為了控制出餐品質等，本來就沒有準備很多份量」、「日本很多傳統拉麵店都是一個人打理店舖，最多加個人打理外場，人太多老闆會做不完，煮太趕還會影響食物品質」、「因為拉麵的職人精神，不想請一堆工讀生去分攤，然後大量的商業化生產，他們希望每碗麵都是出自嚴格品質管控，因此會估算一次能服務的客人數」。