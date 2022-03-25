　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣No.1拉麵「鬼金棒」遭1星負評！老闆一看卻笑了：招待一碗麵

▲▼拉麵「鬼金棒」。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲知名拉麵店「鬼金棒」。（圖／記者鄒鎮宇攝）

網搜小組／閔文昱報導

主打味噌湯頭、辣麻口味拉麵，搭上招牌配料玉米筍的人氣拉麵店鬼金棒，自2015年引進台灣每年都被票選為「台灣拉麵冠軍」，是每天都大排長龍的拉麵店，近日卻遭顧客留下1星負評，不過內容卻讓老闆看了會心一笑，還稱「下次如果有機會來讓我招待你一碗麵」，引發不少關注。

「鬼金棒」24日在臉書貼出截圖，只見有客人用完餐後，在Google評論上給1星並寫道，「麵很好吃，角主也很軟，湯頭濃郁，表現很棒，但是人生哪有一帆風順的，所以我給一星。」面對這樣無厘頭的評價，鬼金棒瞬間笑歪，並在留言底下回覆，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，X，超帥，這個讚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「鬼金棒」近日遭網友留下另類1星負評。（圖／翻攝自Facebook／辣麻味噌拉麵 鬼金棒）

▲「鬼金棒」近日遭網友留下另類1星負評。（圖／翻攝自Facebook／辣麻味噌拉麵 鬼金棒）

鬼金棒將這段對話分享給網友後，也在文中表示，「人生沒有一帆風順，共勉之，說真的這個創意真的很棒，下次如果有機會來讓我招待你一碗麵，我笑蠻久的，有才，感謝你的肯定。」

文章曝光後，馬上吸引許多網友前來朝聖，紛紛笑回「一顆星，一級棒，業主有風度」、「這樣其他人看負評的時候就會看到好評，豈不妙哉」、「值得給六顆星，這是多出來的那一顆」、「可惡，我也要想一個創意賺一碗麵」、「看你一帆風順，我心裡就不順了」、「有才！為了爭取老闆的青睞，不知道會不會引發創意一星潮」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小三童打到同學！對方家長怒求「寫4篇悔過書」　兒哭：怎麼寫？

李錫堤警告恐有規模8強震　台北盆地「雙重共振」搖晃放大超危險

他在家挖出「神秘鐵製品」　網一看秒答：外島當兵的神器

台灣No.1拉麵「鬼金棒」遭1星負評！老闆一看卻笑了：招待一碗麵

五股男交流道口揹嬰兒賣花！她控「孩子跟我借的」：騙同情心賺錢

一家人住飯店…半夜濾網詭異狂撞「像有人要爬出」　嚇到緊急換房

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

「小時候超愛」年齡大就不吃的食物　眾人點名2美食：看到就怕

15例本土全是「突破性感染」！專家曝恐怖後果：想起去年5月

高雄+13！陳其邁罕連2場記者會　高中2413人採檢結果曝

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

餘震來襲護理師冷靜應變　迅速聚集嬰兒床肉身保護

小三童打到同學！對方家長怒求「寫4篇悔過書」　兒哭：怎麼寫？

李錫堤警告恐有規模8強震　台北盆地「雙重共振」搖晃放大超危險

他在家挖出「神秘鐵製品」　網一看秒答：外島當兵的神器

台灣No.1拉麵「鬼金棒」遭1星負評！老闆一看卻笑了：招待一碗麵

五股男交流道口揹嬰兒賣花！她控「孩子跟我借的」：騙同情心賺錢

一家人住飯店…半夜濾網詭異狂撞「像有人要爬出」　嚇到緊急換房

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

「小時候超愛」年齡大就不吃的食物　眾人點名2美食：看到就怕

15例本土全是「突破性感染」！專家曝恐怖後果：想起去年5月

高雄+13！陳其邁罕連2場記者會　高中2413人採檢結果曝

23歲男街頭拍「燒胎甩尾」！下一秒跌倒遭車輾壓　滿臉血命危

艾爾文準大三元台銀3連勝　裕隆主帥邱大宗又爆粗口

小三童打到同學！對方家長怒求「寫4篇悔過書」　兒哭：怎麼寫？

馬力波被圍　烏克蘭指控：俄軍把1.5萬平民「強行遣送俄國」

李錫堤警告恐有規模8強震　台北盆地「雙重共振」搖晃放大超危險

俄軍攻烏4週陷泥沼　北約估「陣亡7000至1.5萬人」

英國、立陶宛議員發聲　「捍衛烏克蘭就是保衛台灣」

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

他在家挖出「神秘鐵製品」　網一看秒答：外島當兵的神器

真人版華燈初上　從小歌女變台灣英特爾總經理之路

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

生活熱門新聞

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

15例本土全是突破性感染！專家曝恐怖後果

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

飯店濾網詭異撞　一家人嚇到換房

連下5天雨！清明連假天氣出爐

柯文哲我就爛T恤爆紅！網求王世堅開賣

恐怖片看一半！隔壁傳「A片嬌喘聲」她傻眼

五股男交流道口揹嬰兒賣花！她控：孩子跟我借的

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

31歲男「年收千萬」卻找嘸妻！　網點出1關鍵秒懂

他靠網咖起家一年賺10億　今成「5家上市櫃公司」董事長

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

更多熱門

相關新聞

隔壁小吃店嗆飢餓行銷！拉麵店老闆超委屈

隔壁小吃店嗆飢餓行銷！拉麵店老闆超委屈

拉麵店門口不斷排隊，竟然被酸「飢餓行銷」！桃園某間拉麵店的老闆分享，他到店家附近的小吃店用餐，吃到一半時小吃店老闆突然坐下，接著聊到他開立的拉麵店，不斷酸「飢餓行銷」，故意讓顧客在外面排隊，讓他感到傻眼，「偏見就在我眼前！我竟然無法為自己辯護！我好委屈啊！」

日本一蘭水戶店推出個人獨立包廂

日本一蘭水戶店推出個人獨立包廂

仙女限定「櫻花粉泡麵」夢幻破表

仙女限定「櫻花粉泡麵」夢幻破表

台灣拉麵店煮出優越感？熟客力挺：你們惹的

台灣拉麵店煮出優越感？熟客力挺：你們惹的

林森北路人氣乾物拉麵復活

林森北路人氣乾物拉麵復活

關鍵字：

鬼金棒拉麵

讀者迴響

熱門新聞

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

受小玉牽連消失5個月！笑笑宣布「明天開台」：知道的都告訴大家

《就在今夜》樂團團長「肝硬化」病逝　一出道爆紅…成軍3年就解散

破解「12種常見夢境」代表意義！

15例本土全是突破性感染！專家曝恐怖後果

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

陶晶瑩見到劉品言了！　秒提《華燈》：我老公對不起妳

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面