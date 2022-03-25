台灣No.1拉麵「鬼金棒」遭1星負評！老闆一看卻笑了：招待一碗麵

▲知名拉麵店「鬼金棒」。（圖／記者鄒鎮宇攝）

網搜小組／閔文昱報導

主打味噌湯頭、辣麻口味拉麵，搭上招牌配料玉米筍的人氣拉麵店鬼金棒，自2015年引進台灣每年都被票選為「台灣拉麵冠軍」，是每天都大排長龍的拉麵店，近日卻遭顧客留下1星負評，不過內容卻讓老闆看了會心一笑，還稱「下次如果有機會來讓我招待你一碗麵」，引發不少關注。

「鬼金棒」24日在臉書貼出截圖，只見有客人用完餐後，在Google評論上給1星並寫道，「麵很好吃，角主也很軟，湯頭濃郁，表現很棒，但是人生哪有一帆風順的，所以我給一星。」面對這樣無厘頭的評價，鬼金棒瞬間笑歪，並在留言底下回覆，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，X，超帥，這個讚。」

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▲「鬼金棒」近日遭網友留下另類1星負評。（圖／翻攝自Facebook／辣麻味噌拉麵 鬼金棒）

鬼金棒將這段對話分享給網友後，也在文中表示，「人生沒有一帆風順，共勉之，說真的這個創意真的很棒，下次如果有機會來讓我招待你一碗麵，我笑蠻久的，有才，感謝你的肯定。」

文章曝光後，馬上吸引許多網友前來朝聖，紛紛笑回「一顆星，一級棒，業主有風度」、「這樣其他人看負評的時候就會看到好評，豈不妙哉」、「值得給六顆星，這是多出來的那一顆」、「可惡，我也要想一個創意賺一碗麵」、「看你一帆風順，我心裡就不順了」、「有才！為了爭取老闆的青睞，不知道會不會引發創意一星潮」。

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