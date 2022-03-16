被瞎妹插隊！他提醒遭嗆「凶X小」：等我男友來你慘了　結局逆轉

▲原PO被瞎妹插隊，好意提醒卻遭嗆「凶X小」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若遇到有人插隊，通常都會好意提醒對方「要排隊」。有位網友在《匿名公社》表示，自己被一位小女生插隊，好意提醒她，卻遭嗆聲「等我男友來你就慘了」，沒想到等男友出現後，結局直接逆轉。

原PO說道，今天買早餐時，有個小女生直接插隊點餐，原PO好心提醒她「要排隊」，沒想到卻被嗆「就沒看到有人排隊，是在凶X小」，後面排隊的人看不下去出來講話，「那位瞎妹就轉而跟後面的先生吵架」，原PO本來不想理會，沒想到她卻又轉過頭來嗆原PO，「等我男友來，你就慘了」。

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過了不久，那位瞎妹就拉著一位高大的男生走來，並指著原PO說「就是他」，但那位男生的表情卻從「凶狠變成錯愕」，原PO看了那位男生笑出聲，內心想「這不是我底下的職員嗎？」只有那位小女生還不知道實情持續叫囂，原PO頭也不回就騎車走了，「等等上班倒是要看我職員會用什麼表情面對我」原PO不禁直呼「世界真小，小妹妹還是不要亂嗆人啦」。

貼文一出，網友們紛紛表示，「小女生屁股三把火喔」，「真的有夠瞎」，「笑死，89妹愛亂嗆人」，也有網友求後續，原PO在留言區回應，「我是不會用職務來壓他啦，公私還是要分明，而且他原本很聒噪的，今天倒是安靜的很」，並表示那位男生在公司門口站很久，不敢進辦公室面對他，「我快笑翻了」。