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俄軍砲擊領麵包民眾！10人遭炸死「曝屍街頭」　33秒煉獄畫面曝

▲切爾尼戈夫市傳出有俄軍攻擊領麵包民眾，造成至少10人死亡。（圖／路透）

▲切爾尼戈夫市傳出有俄軍攻擊領麵包民眾，造成至少10人死亡。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭猛攻，距離基輔約145公里的切爾尼戈夫市（Chernihiv）也遭受無情轟炸。當地一群民眾16日上午在排隊領麵包時，突遭受火箭攻擊，造成大量死傷。切爾尼戈夫市長喬斯（Vyacheslav Chaus）隨後證實，該起事件造成至少10人死亡。

跟據《CNN》報導，切爾尼戈夫市16日上午傳出，有民眾在排隊領麵包時，遭到俄羅斯軍隊砲擊。透過CNN 地理定位的畫面顯示，地面上躺了數具似乎已無生命跡象的屍體，而屍體的畫面也已經過模糊處理，一旁還有人被抬到附近的車輛上，但不確定該位民眾是否還存活。

喬斯隨後證實，該起事件造成至少10人死亡。他在接受烏克蘭電視台訪問時表示，這次襲擊事件再次證明了俄羅斯會對平民使用武力，而這也並非是俄軍首次攻擊平民，「俄軍正持續砲擊、摧毀本市與州內其他城市的民用基礎設施。」據指出，切爾尼戈夫已受俄軍包圍多時，俄軍上周才多次砲擊，造成市內不少住宅區被砲彈擊中。

美國駐基輔大使館16日也在推特發文指出，俄羅斯軍隊今天在切爾尼戈夫擊殺了10名正排隊買麵包的民眾，「這種可怕的攻擊行動必須馬上必須停止。我們正在考慮所有可能的選項，以確保烏克蘭境內的任何一項暴行都能受到制裁。」

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