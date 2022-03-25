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科技廠領33K！24歲妹「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

鄉下,農田,偏鄉（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名24歲女網友月薪33K，最近萌生換工作的念頭，有長輩得知後建議，能回家幫奶奶種田，月收約200萬元，這讓她忍不住心動，但也猶豫是否該趁年輕時闖一闖。看到7位數收入，網友們一面倒羨慕，「回家種田超屌欸，我會超佩服和尊重妳」、「妳缺種田男朋友嗎」。

女網友在Dcard提到，目前在科技廠上班，月薪33K，每個月房租5000元，每周會回家，一個月交通費約1000元，「最近想換個家附近的公司，有長輩建議我，可以回家幫忙奶奶種田，月收約2000K，但還沒扣除機器、肥料的成本；另外，叔叔現在也已經在幫忙種田了。」

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她直言，如果不考慮是否賺錢因素，比較怕其他親戚對她的看法，「會不會覺得這麼年輕應該到新竹，還是什麼科學園區闖闖看，而不是想著要養老？但其實吸引我回家種田的因素，很大部分是自由度，像現在的辦公室生態，就讓我很喘不過氣。」

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

同時，原po也虛心求問，「大家有沒有年輕就轉行，幫忙家裡工廠或是農田園的例子，有沒有成果或失敗可以分享？」

對此，大多網友都覺得值得一試，「現在很多青農，我覺得如果要返鄉當青農，可以去思考如何增加這些農作物的附加價值及網路行銷，而不是所有的農作物都交給中盤商去賺」、「我覺得挺好的，如果我家有田的話，可能除了種田以外，還會搞直播或電商，亦或是農家樂」、「如果有這個機會，我也好想去務農」、「青農創業，可以去了解一下」；當然，也有網友直言，「種田超累，妳要頂日曬雨淋，要確定欸」、「種田皮膚會變差，每天長時間曬太陽」。

另外，有人看到「月收200萬」驚呆追問；而原po則點頭表示，差不多，只是還沒扣掉其他成本費用，還有內行指出，「一般來說，看農民怎麼規劃，有的短期作物就是一年內會輪種不同的東西，像是豆子完了換花卉或是瓜果，若水果類長期作物則會一個園區種兩種以上作物，A作物收成完換B開始收成，一是不會有太長農閑，二是其中一種萬一今年收成不好，另一種還能撐一下。」

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