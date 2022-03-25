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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動局長陳信瑜上班時間幫助選　黃珊珊認：時地不宜確實不妥

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市勞動局長陳信瑜被控上班時間與工會茶會，替副市長黃珊珊助選，違反行政中立，黃珊珊25日表示，當天她不在場，不清楚狀況，但陳信瑜談話「時地不宜，確實不妥」。

台北市議會國民黨團24日上午召開記者會，議員游淑慧指接獲民眾錄音檔投訴，陳信瑜今年2月16日上班時間，與各行業工會在台北市府第二行政中心舉辦新春茶會時，公開替黃珊珊助選。錄音檔中，陳信瑜稱，「那麼你們都不在標之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講」、「如果（黃）珊珊當選我就還在，看你們要不要我在」、「如果12月25號黃珊珊當選，與你們相約在12月26號」等言論。

陳信瑜中午在台北市議會受訪時表示，黃珊珊是她的長官，挺長官天經地義，但因黃珊珊還不是候選人，所以沒有行政不中立的問題。不僅如此，陳信瑜還手持文宣，反批偷錄音是東廠文化，國民黨是鼓勵東廠治國。

▲陳信瑜反批國民黨鼓勵東廠文化。（圖／記者袁茵攝）

▲陳信瑜反批國民黨鼓勵東廠文化。（圖／記者袁茵攝）

同日下午，台北市長柯文哲率市府團隊到市議會進行施政報告，多名議員為此連轟陳信瑜行政不中立，要求她下台，柯文哲要徹查。儘管柯文哲承諾送政風處處理，但議員仍不滿；民進黨議員李建昌建議散會，以表達對柯文哲與陳信瑜的最強烈抗議與指責，眼見藍綠黨團都附議，議長陳錦祥敲槌宣布散會。

針對陳信瑜行為，黃珊珊25日上午透過臉書表示，有關陳信瑜與工會座談會的談話內容，她並不在場，也不清楚當場狀況，但是談話時地不宜，確實不妥。黃說，幸好該場座談有完整錄音，還是可以了解來龍去脈，前言後語是否真有不法，完整釐清才能給議員、也給市民朋友交代，市長秉持公開透明精神，已裁示交政風處進行調查。

黃珊珊表示，自己到市府工作近兩年半，與市府團隊同仁感情深厚，尤其是疫情期間，各單位首長與全體市府同仁使命必達，她深深感恩，因為大家萬眾一心，才能帶領台北安然度過驚心動魄的那場疫災，真的非常感謝所有同仁對我的信任與支持。

黃珊珊也說，只要有需要的地方，她一定會親自去了解民眾的問題，能解決就儘快解決，這是自己從政的初衷，在當議員時認真服務，擔任副市長後亦復如此，自己從未以政黨利益或個人選舉利益考量。

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陳信瑜黃珊珊行政中立

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