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女老闆左眼皮狂跳6年！「以為要發財」結果竟是得病

▲▼女老闆眼皮狂跳。（圖／翻攝微博）

▲女老闆眼皮狂跳以為要發財，結果竟是有病。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

河南鄭州一名59歲的女子近年來左眼皮狂跳，當時正在做生意，一度以為是準備發財，沒想到近期到醫院檢查，才發現其實是「有病」，所幸後續經過治療，已經痊癒。

綜合陸媒報導，這名女子5、6年前開始出現左眼皮跳的症狀，由於當時正在做生意，以為是俗語中的「左眼跳財」，後來生意慢慢轉好，也讓她更加確信這點，認為左眼皮跳帶來了好兆頭，因此不以為意。

▼醫師表示，女老闆一開始以為，眼皮狂跳是好兆頭。（圖／翻攝微博）

▲▼女老闆眼皮狂跳。（圖／翻攝微博）

直到近期症狀愈來愈嚴重，連嘴角也不自覺跟著抽動，影響到正常生活，拜訪客戶、跟陌生人打招呼都出現嚴重的障礙，實在沒辦法，才到醫院就醫。

▲▼女老闆眼皮狂跳。（圖／翻攝微博）

▲▼女老闆眼皮狂跳，結果竟是有病。（圖／翻攝微博）

▲▼女老闆眼皮狂跳。（圖／翻攝微博）

鄭州大學附屬鄭州中心醫院神經外科副主任宗慶華表示，經過檢查，女子左眼皮跳動並非所謂的「左眼跳財」，而是面肌痙攣，之所以會出現這種症狀，一般是由血管壓迫臉部神經的根部，引起面部神經核過度興奮所造成。

宗慶華說明，後來替女子進行手術治療，術後立刻就收到效果，麻醉藥效退了以後，眼皮、嘴角再也沒有抽動。至於如何區分眼皮跳動是否為面肌痙攣？宗慶華說，若身體勞累時，眼皮也會有生理性跳動，經過一段時間就會緩解，若症狀不斷反覆、持續超過3個月，就有可能是面積痙攣。

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