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馬英九回春照遭歪樓！馬粉崩潰　醫：眼皮割太多、左右眼袋不平均

▲▼馬英九罕見在室內戴上墨鏡。（圖／記者楊蕓攝）

▲馬英九手術剛結束時戴上墨鏡，避免陽光直射眼睛。（圖／記者楊蕓攝）

記者黃巈禾／綜合報導

前總統馬英九因眼瞼下垂，動眼袋手術，術後為防止陽光照射，許多場合戴上太陽眼鏡保護眼睛，未料，一次在臉書上分享美食照，一張拔掉墨鏡的照片引發網友歪樓，覺得眼睛不自然。多數醫師認為馬英九眼皮割太多，也有醫師發現左右眼袋不平均。

▲▼馬英九PO美食。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九PO美食。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九去年12月中旬因PO美食照遭網友歪樓，登上當日Google搜尋排行第一，「馬英九　眼睛」、「馬英九　消費券」、「馬英九　眼袋」、「馬英九　割眼袋」、「馬英九　整形」、「馬英九　手術」等關鍵字搜尋次數飆升。

馬英九照片釋出後，有馬粉崩潰在臉書下方留言「為什麼要做手術啊…原本還ok的啊…原本慈眉善目+炯炯有神，現在怎麼像個老頑童，還我我的好總統啊」。

該照片也在PTT上引發討論，網友紛紛留言「左眼看起來有點像義眼」、「同樣70歲，為何阿扁看起來還比較年輕啊」、「誰說整形一定變帥的？」、「原本沒整比較好看」、「去拉皮還差不多」、「看起來像是連方瑀失散多年的弟弟」、「很像恐怖片裡會出現的角色」、「可憐啊！這麼有錢有權還找不到好醫生！」

▲▼左為馬英九動刀前，右為馬英九動刀後。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝馬英九臉書）

▲左為馬英九動刀前，右為馬英九動刀後。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝馬英九臉書）

馬英九去年6、7月出席活動被發現都戴墨鏡，事後馬英九辦公室證實，馬英九有眼瞼下垂困擾，就醫後醫師建議即早手術治療，避免危及視力。據媒體報導，馬英九動眼袋手術，由軍系醫院整形外科名醫執刀，而同院醫師透露，幫名人開刀壓力大，沒人敢接手，馬英九應是透過好朋友推薦才找到名醫願意執刀。

馬英九手術前雙眼眼袋浮腫、淚溝凹陷，眼皮不明顯，手術後眼袋消失，雙眼皮也變明顯。多數醫師認為馬英九眼皮割太多，另外，也有醫師認為馬英九的眼袋不自然、不平均。整型外科專科醫師廖宣凱接受《中天新聞》訪問時提到，馬英九右眼的眼袋拿掉比較多，看起來有點凹陷，左眼的眼袋沒拿乾淨，所以眼袋是突出來，通常眼袋跟淚溝會是一起處理，在這樣子的條件下，馬英九的眼袋是比較不自然的。

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