全球90%人口會罹患口腔疾病　南投縣提醒「二要二不要」保健撇步

▲南投縣政府應世界口腔健康日，推廣「二要二不」口腔保健訣竅（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

依據WHO與世界牙醫聯盟統計資料，人一生當中平均會有90％罹患牙齒相關疾病，南投縣衛生局日前於320「世界口腔健康日」，提醒口腔疾病與飲食、口腔生活保健習慣有著密切關係，呼籲民眾養成「二要二不要」口腔保健訣竅，並善用健保提供的洗牙等貼心優惠服務。

呼籲民眾養成良好口腔清潔習慣，平常正確的潔牙與定期口腔檢查、洗牙，才能遠離疾病，維護健康，並落實要刷牙、要塗氟、不要有錯誤用牙習慣、不要以口餵食等「二要二不要」的日常護牙訣竅。

縣府衛生局長陳南松表示，「二要二不」能為牙齒健康奠定良好基礎：一要，睡前一定要刷牙，進食後刷牙，一天至少刷兩次；二要，要有「氟」，包括使用含氟牙膏、每半年接受牙醫師塗氟及口腔檢查；一不，不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，絕對不要含奶瓶睡覺；二不，不要以口餵食，家長們自己咀嚼過的食物不要再餵食寶寶。

根據衛福部國健署資料顯示，台灣兒童齲齒（蛀牙）盛行率隨年齡增加而上升，不僅會影響咀嚼、發音與臉部面容，甚至可能影響孩童恆齒的發育；而在國內18歲以上成人中，約有99％的民眾患有輕重程度不一的牙周問題。

衛生局表示，大部分口腔疾病可預防，關鍵在於平常正確的潔牙與定期口腔檢查、洗牙，呼籲民眾善用健保提供的牙結石清除福利政策，包括未滿6歲孩童，每半年提供一次免費牙齒塗氟服務，未滿12歲弱勢兒童每3個月一次；國小一、二年級弱勢學童窩溝封填服務；13歲以上的民眾，每半年洗牙一次；懷孕婦女每3個月免費洗牙1次，只要繳掛號費，就可享有洗牙服務。