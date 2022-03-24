影射職棒球員已婚約砲！「沒品維尼」揚言有2證人　回嗆：別告了

記者黃哲民／台北報導

外號「台獨機關槍」的男子李柏璋，去年（2021年）在PTT棒球版以帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」，PO文《睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮》，影射中華職棒統一獅隊球員潘傑楷已婚還約砲，潘告李涉嫌加重誹謗，台北地院今開庭，李堅稱自己說的都是事實，庭外受訪更揚言已有證人願意作證，「我會希望對方不要告啦！不然這種事實被認證，會很難看！」

▲「沒品維尼」李柏璋被中華職棒統一獅隊球員潘傑楷告誹謗，到台北地院出庭受訪稱證人願出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞施暴案，李柏璋所用「CrazyWinnie（沒品維尼）」帳號替林男PO文洗白，因而被鄉民起底，李男當時曾公開聲明否認自己是「CrazyWinnie（沒品維尼）」，該帳號仍被PTT版主依版規禁言3650天，本案檢方更認定李男就是帳號使用人。

李柏璋今開完庭受訪被問到高嘉瑜案，坦承自己牽涉在內，至今沒因高嘉瑜案被傳訊偵辦，他表示，地方上認識林秉樞的朋友，在高嘉瑜案件爆發那天來拜託PO文，他直到那時才知道林秉樞這個人，他不方便透露中間人的身分，但他那天要出門慶生、沒空PO文洗白，所以介紹給其他人。

李柏璋（29歲）於去年1月間，在PTT棒球版發表《睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮》系列文章，第2篇提到有位球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」，還提示「當事人去年最精彩的一球，我想大家絕對都還印象深刻。就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY」。

被影射的潘傑楷提告後，檢警透過發文帳號「CrazyWinnie沒品維尼」追查IP，確認李柏璋用手機上網登入所為，李男到案坦承PO文，聲稱球隊有人將此事告訴他，但他要保護消息來源，檢方指李男答應提出潘男約炮證據卻始終做不到，起訴他涉犯加重誹謗罪嫌。

北院今下午開庭審理，李男堅稱本案他說的都是事實、並非誹謗，法官問他有無意願試行調解，李男說對方看起來沒意願，但他願意試試看，法官排定下月（4月）28日下午2時許，讓雙方試行調解。

李男庭外受訪表示，本案偵辦期間，他怕影響證人工作，所以沒請對方作證，如今已被起訴，他徵詢證人意願，至少2人願意出庭作證，所以調解時會邀證人一起來，讓潘男知道有憑有據，李男強調：「我會希望對方不要告啦！不然這種事實被認證，會很難看！」