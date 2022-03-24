花東震不停！專家：能量開始釋放、留意明顯餘震

▲昨天地震造成花蓮橋梁、學校及社區文建站建築結構損壞。（圖／花蓮縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

花東地區地牛頻頻翻身，光是昨天（23日）大小餘震就超過150起，中央氣象局更指不排除台灣進入地震活躍期，學者分析，從2月新竹群震、上週南投5.1地震，到昨天花東地震，今年發生地震頻率確實比去年高，且昨天地震發生花東區域，過去地震活動較少，代表累積能量開始釋放，預估這幾天還會有比較明顯餘震，民眾要留意。

今年以來地震活動頻繁，根據氣象局統計，台灣每年規模6以上地震約2到3個，但今年3月還沒結束，就已經有3個規模6以上地震，連氣象局地震中心主任陳國昌昨也提到，推測台灣慢慢進入地震活躍期。

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▲昨天地震造成花蓮橋梁、學校及社區文建站建築結構損壞。（圖／花蓮縣政府提供）

中研院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳今天（24日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，今年2月在新竹峨嵋有一群地震，發生位置跟我們過去經驗比較不同，民眾感受較強烈，加上幾天前在南投竹山又發生規模5.1地震，因為靠近921地震的震央，民眾難免回想起過去921的經驗，感受更強烈，昨天花東又發生群震，民眾難免會有地震進入活躍期的感覺。

不過，馬國鳳指出，若以地震歷史，動則數百或上千年長尺度時間來看，今年地震活動並沒有特別活躍，只是因為近期地震活動頻率較高，加上現在因為社群網路發達，媒體報導量比以往多，相對大家短時間內感受到地震比較活躍，或許以往也有類似現象，只是媒體沒報導這麼多，若把時間尺度拉長，地震活動並沒有特別活躍。

不過，馬國鳳仍要提醒，昨天發生密集地震的花東地區，過去地震活動相對是比較少，也就是背景地震活動相對安靜，代表累積一定能量，當昨天地震開始釋放累積能量，未來可能還有一段比較不平靜時間，所以這幾天仍要注意規模5或以上的比較大餘震。