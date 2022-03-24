花蓮南區公共建築地震受損　花蓮縣長：若具危險性拆除重建

▲▼地震造成花蓮南區橋梁、學校及社區文建站建築結構損壞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對23日凌晨花蓮縣發生多起有感地震，除了公路總局玉里鎮施作中之玉興橋倒塌外，也造成多起南區橋梁、學校及社區文建站建築結構損壞等災情，縣長徐榛蔚勘災後，立即指示受損建物及設施，責成相關單位列管處理，並加強修繕，讓鄉親回歸正常的生活，也讓孩子們能安心上課。

規模6.6地震發生之後，花蓮縣南區包括瑞穗大橋北端橋樑護欄及伸縮縫龜裂、春日國小梁柱龜裂、高寮大橋橋梁龜裂及護欄受損、安通社區文健站涼亭及瞭望臺損壞、萬寧國小輕鋼架掉落、富北國中周邊道路龜裂、三民國小建物受損等。

縣府獲報後，縣長徐榛蔚偕縣議會副議長潘月霞立即前往勘災，指示相關單位盡快清除道路落石及校舍磚牆剝落等物，並盡速完成修繕，恢復道路通行及校舍安全，若有危險性，影響鄉親生活及學生上課權益，將立即予以拆除重建。

▲縣長徐榛蔚勘災後，立即責成相關單位列管處理，並加強修繕。

徐榛蔚表示，花蓮地處環太平洋地震帶，每一年因地殼變動，花蓮發生地震次數頻繁，花蓮縣政府在臨災、防災、救災、災後重建等工作上積極儲備救護能量，除了投入救護人力之外，也擴充救災設備，提升救災效率，對於震後公共建築設施之損壞，縣府也將積極協助修繕恢復。

