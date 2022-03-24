台灣年平均4萬次地震！花蓮就佔1.2萬次　規模6以上每年都有

▲花蓮323強震，玉長公路龜裂。（圖／民眾提供）

文／中央社

因板塊碰撞與隱沒作用，造成花東地震頻繁，花蓮1年平均1萬2千次地震，幾乎每年都會有1次規模6以上地震；緊鄰的台東縣也同樣地震頻率偏高。

根據中央氣象局網站統計資料，花東近海從3月23日凌晨至今天中午12時已發生81次地震，其中顯著有感地震15次，小區域地震66次；超過芮氏規模5的則有8次。

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中央氣象局地震測報中心副主任吳健富今天接受中央社記者訪問表示，台灣1年平均4萬次的地震，花蓮就佔了1萬2千次，有感地震約300次。主要是因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞與隱沒作用造成地震，震源一般多淺於35公里；另外陸地也有多條活動斷層引發地震。

吳健富說，花蓮地震活動頻繁，從1994年以來幾乎每年都有1次規模6以上地震，規模5到6地震則接近9次，規模6以上強震頻繁，1920年曾發生規模8地震；其中多起地震造成災害，例如1951年縱谷地震、1986年花蓮外海地震、2002年花蓮外海地震、2018年花蓮地震。

另外花蓮縣旁邊的台東縣同樣地震頻繁，主要集中於板塊碰撞邊緣往南延伸至外海綠島、蘭嶼；另外南邊海域的呂宋隱沒帶則有較深的地震活動，區內亦存在多條活動斷層。

▲昨日凌晨發生6.1強震，全台有感。（圖／氣象局）

從1994年以來平均每2至3年就發生1次規模6以上地震，每年會發生接近6次規模5到6地震；偶有發生於陸上的強震，震源深度多淺於15公里；另外東海岸至綠島地區地震亦頻繁，時有規模大於7的大地震發生，震源深度多淺於35公里。

吳健富表示，菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊每年約以7至8公分的速度相聚合，由於兩板塊持續擠壓之碰撞作用，導致台灣的地震頻繁發生；花蓮、台東又位於這複雜位置，地震發生頻率較其他縣市高，統計資料的顯示也是如此。

吳健富也提醒民眾，地震統計是平均值，並不是說今年已經發生規模6的地震，後面9個月就不會再有規模6以上地震，民眾還是要注意隨時不定時的地震發生。