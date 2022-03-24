東醫成功分院牆壁被震裂一度淹水　20病患緊急外送洗腎

▲第一道剪力波抵達時，成功分院的壁面應聲裂開。(圖／部東醫院提供，下同)

記者王兆麟 ／台東報導

323大震中，位於震央附近的衛福部台東醫院成功分院一片狼藉，洗腎室管路在震波抵達時應聲斷裂漏水，院內3樓一度積水3公分，好在5樓護理之家住民全部平安，但震落的時鐘指針停留在凌晨1點41分；當時院內急診室有一位留院觀察病患受到驚嚇，在護理師和家屬攙扶下逃往院外的篩檢站暫時安置。

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▲院方緊急將急診留觀病患安置在大門外篩檢站，避免餘震造成傷害。

「當時只想先抓住什麼東西，太恐怖了，整個地面都在搖」，成功分院護理師說。第一道震波襲擊成功分院的時候，整棟建築上下搖晃，醫護人員紛紛蹲低，60秒後第2次震波抵達，醫護警覺可能餘震還會再來，掉落的醫療儀器和物品就任憑落地，連忙扶著急診室的病患逃往屋外的篩檢站暫時避難。

▲掉在地上的時鐘指針記錄下凌晨1點41分震波抵達的時間。

兩次地震造成3樓洗腎室逆滲透供水管路應聲斷裂，RO水像瀑布一樣往外噴，總院工務組一路疾駛連夜搶修，暫時減低噴水，五樓護理之間天花板大片掉落，好在沒有住民受傷；保全巡視各個樓層發現，廁所馬桶像是被大槌砸壞一樣遍地碎片，牆壁受到應力破壞均有深淺不一裂痕，當晚院長指示病患和同仁安全第一，並請護理部急打電話請洗腎家屬暫時不要前往分院，並要求交通車駕駛及早待命，將20多位洗腎病患載往50多公里外的市區醫院洗腎。

▲5樓護理之家馬桶在6.6大震時瞬間破裂。

一夜驚嚇，醫護交班時忍不拍拍肩膀互相安慰，慶幸病患和同事都能平安度過強震，至於損害部分暫時無法估計，但院方一整天整理復原，初步仍能運作醫療業務，目前第一要務就是請廠商修復洗腎系統，讓海線地區洗腎民眾不再奔波。