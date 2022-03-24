柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

記者閔文昱／綜合報導

聯合報系民調中心21日公布最新六都民調，在市政滿意度上，由新北市長侯友宜奪冠，而台北市長柯文哲則是吊車尾。為此，民進黨籍台北市議員王世堅就在24日的市長施政報告上，送給台北市長柯文哲2件「我就爛」T恤，希望柯文哲穿在身上能隨時自我反省，而該件T恤也在網路掀起熱烈討論，不少網友更求問「哪裡買得到？」

台北市議會23日開議，24日進行市長施政報告。王世堅指出，柯文哲民調再次墊底，柯文哲反怪台北市民要求度太高，這種心態就是「我就爛」！面對任何指責，柯文哲都抱持笑罵由人，「你奈我何？我就爛，你要怎樣？」

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王世堅痛批，現在內科塞車、人口流失、民調墊底，柯文哲仍認為「我就爛」，造成大巨蛋施工自由發揮、社子島開發自生自滅，8年5萬戶公宅自動跳票，「反正柯文哲我就爛，就擺爛！」為此，他特別送柯文哲「我就爛」T恤，讓柯文哲穿在身上隨時自我反省，「等9個月後柯文哲卸任了，那你就擺爛吧！愛怎麼爛，你就爛！」

王世堅也在臉書PO出清晰的「我就爛」T恤，只見人物頭部是柯文哲露出燦爛笑容，身體部分則是取自網路迷因，並比出一個大大的「讚」，整個畫面雖是合成照，但毫無違和。畫面一曝光，馬上吸引5千多人按讚，紛紛笑稱「人家我也要一件啦」、「這件會大賣熱銷」、「堅哥怎麼沒多做幾件，應該可以開賣」、「那個…我也想要一件」、「堅哥！那麼在哪裡才能買到呢？」

▲王世堅送柯文哲「我就爛」T恤引發熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

另外，社運人士、心靈工作者薛舜文也留言「到底送市長多少禮物！」王世堅則回，「事實上，從郝龍斌到柯文哲，我每年、每會期都送禮物，期望讓大家能夠看懂他們偏差的施政、態度，並且能讓平日辛苦奔波工作的市民朋友關心市政時能夠一目瞭然；也希望身為市長的人能時時刻刻提醒自己不要走鐘、不要擺爛、不要太扯！」

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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