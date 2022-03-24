快訊／北市賓利車遭槍擊！他開老婆賓士犯案　逃5小時萬華住處遭逮

記者邱中岳／台北報導

北市中山區萬豪酒店前24日下午2時許驚傳槍響，一名駕駛與秘書在賓利轎車上等老闆，不料後座車門突遭陌生人拉開，雙方當場發生爭執。當時陌生男子喃喃自語「這不是我的車嗎？」，隨後朝後座開1槍後搭小黃逃逸。警方追查後，在萬華逮捕涉嫌開槍的賴姓槍手。

▲北市萬豪酒店發生槍擊，賴姓槍手開賓士前往，犯案後搭小黃逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，賓利轎車車主為某國際投資公司的林姓董座，當時在萬豪酒店內開會，並未在賓利車上，現場只有林的駕駛及秘書，目前2人正接受警方偵訊，以釐清案情。

警方獲報後，立刻調閱監視器，發現嫌犯事前開賓士轎車前往犯案現場，後來開完槍，才當街攔下路邊小黃，搭車往萬華方向逃逸。事後，警方鎖定嫌犯藏匿萬華一帶，並順利將涉案53歲的賴姓槍手逮捕，目前正在尋找作案槍枝。

據了解，當時嫌犯開著登記在妻子名下的賓士轎車，前往北市中山區大直的萬豪酒店，並在賓利車附近徘徊，最後上前與駕駛發生爭執，並朝車內槍擊，所幸無人受傷。

賴姓槍手到案後供稱，自己藥吃太多，才會開槍。警方初步了解後，懷疑嫌犯疑似精神狀況不穩定，因此犯下槍擊案件。不過，據悉，林姓董座近期大量購入建案，不排除因此與人結怨，導致座車遭人開槍示警。