切車道被叭就攔車！激動哥叫罵嗆聲　反被「車窗搶戲」網笑翻

記者陳雕文／新北報導

新北市林口區一名男子23日中午因切車道被按喇叭，火大將對方車攔停在文化一路一段上，他氣憤拉下車窗叫囂，但嗆聲過程中又出現一個插曲，逗趣的畫面讓網友笑了。

▲男子攔車叫罵，還打開對方的車門打算動手攻擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，47歲吳姓男子案發當時行駛文化一路一段準備左轉忠孝路，但在左切車道時，遭到原本就行駛在內側車道的32歲鍾男鳴按喇叭，吳男憤而攔車理論，他開窗叫囂，而鍾男旁的女性友人發現不對勁，趕緊拿起手機錄影，並要鍾男報警。

其中的插曲是，吳男疑似不小心按到車窗按鈕，導致車窗開開關關，害他的叫囂氣勢難以連貫，最後他乾脆把車往前開，先停在紅綠燈下再下車，吳男打開鍾男的車門並出手拉扯，還喊說「我教你什麼叫帶種！」再對鍾男身旁的女友人說，「妳不要攝影才不會激怒我喔！」但女子不甘示弱反嗆，「來啊你現在動手啊！」吳男後來還是決定回去自己車上。

▲男子激動叫囂，但氣勢被開開關關的車窗阻擋。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾男的女友人把過程PO網表示，「昨天（23日）1220，我們在林口文化一路一段內線行駛，對方從中間道突然往左切，我朋友嚇到就按他一聲喇叭，大概兩秒鐘，然後他就生氣了，就開始長按喇叭還逼車，然後直接開到我們車旁邊撞我們車門」。

女友人接著說，「對方還嗆說要叫人來，我就說要報警，結果他就開走，卻又突然停車折返跑下車來，開我朋友駕駛座的門要對他動手，不過因為他開門的時候發現我在錄影，本來要動手最後只有拉扯，然後他又自己跑回去車上，所以我們以為沒事了就開走。不料他不知道又從哪裡追上來，開到我們旁邊繼續叫囂，我們要報警時，他就又開走了」。

▲激動哥的轎車（紅圈處）。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾男後續至派出所提出恐嚇及妨害自由告訴，警方隨即調閱監視器，以車追人鎖定涉嫌人，後續將依法通知到案說明，並以恐嚇、妨害自由罪嫌函請新北地檢署偵辦。

網友看到搶戲的車窗，歪樓留言說，「他的窗，好活潑哦」、「窗戶表示：我又起來啦！我又下來啦！我又上去啦」、「窗戶要一直上上下下，是因為想嗆聲又怕淋濕嗎？還是其實他沒辦法開車門所以只能玩窗戶」。