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全台大停電「上日本熱搜」！　網見推特討論狠批：丟臉丟到國外

▲▼ 0303全台大停電市場民眾摸黑工作 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 全台大停電，市場民眾摸黑工作。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃品臻／綜合報導

台灣大停電「紅」到日本去了？今（3）日早上全台各地傳出停電消息，讓不少民眾受到影響，有網友就發現，台灣大規模停電一事，竟出現在日本推特的熱搜上，不少日本網友都轉發相關新聞，讓PTT鄉民大批，「丟臉丟到國外去了」。

一名網友在PTT的Gossiping版上以「台灣大規模停電上日本推特趨勢」為題發文表示，「在廁所看推特發現日本關鍵字趨勢有大規模停電，想說這麼巧日本也停電唷？」實際點進去看才發現，原來討論都是在關心台灣，還有些網友擔心此事會不會和中國大陸有關係，「殊不知……呵。」

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▲▼日本關鍵趨勢詞出現「大規模停電」。（圖／翻攝自PTT）

▲日本關鍵趨勢詞出現「大規模停電」。（圖／翻攝自PTT）

實際到推特以「大規模停電」的關鍵字搜尋，可以看到不少日本網友都轉發台灣停電相關新聞，顯見討論度之高。

▲▼推特上有不少日本網友轉發台灣停電新聞。（圖／翻攝自Twitter）

▲推特上有不少日本網友轉發台灣停電新聞。（圖／翻攝自Twitter）

文章一出掀起鄉民譏諷，停電上日本熱搜，根本是丟臉，紛紛留言表示，「台灣不只示範一次」、「看好了世界」、「真的是丟臉丟到全世界」、「世界看見台灣」、「今夏肯定很刺激」、「2022了還能全台大停電，真的扯」、「還沒習慣而已，再多來幾次就沒人討論了」。

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