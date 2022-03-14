IG不能用！俄羅斯正妹網紅崩潰　直播哭喊「沒收入」反遭網友嗆爆

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

記者張寧倢／編譯

社群媒體巨擘Meta加入抵制俄羅斯，放寬臉書、IG言論審查。莫斯科指控，Meta允許部分用戶在網路上發布「俄羅斯入侵者去死」等仇恨言論，同時也反制西方，禁止境內使用臉書、IG與推特等網路社群。對此，一名俄羅斯的IG網紅就在直播中大哭，擔心自己收入受影響，但反而引起網友的批評聲浪。

▲俄羅斯網紅崩潰大哭，因為俄國當局禁用IG，她將因此失去收入。（圖／翻攝自推特／@nexta_tv）

俄羅斯一名正妹在Telegram直播中情緒失控，向粉絲哭訴自己的「網紅收入」在IG被禁止使用後將化為烏有，「作為一個IG網紅，你們有想過這對我來說是收入來源嗎？於我而言，IG就是生活的全部，它是靈魂，記錄了從我每天早上醒來到入睡，我花了他X的整整5年經營它。」

然而，她哭喊「沒收入」的這段影片被轉發到推特後，至今已突破180萬次觀看數，但大多數網友卻不領情，反而對她做出猛烈批評。東歐媒體「NEXTA」嘲諷，「她根本不在乎成千上萬的死者，包含她的同胞。顯然，她現在最擔心的是，沒辦法把餐廳美食PO上網。」

Meta此前表示，俄羅斯約有8000萬名以上的用戶將被禁止，無法使用臉書、IG等軟體。

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