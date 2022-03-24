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孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

▲▼生產,新生兒,產房。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者游瓊華／台中報導

台中一名糖尿病患者「小梅」懷孕五個多月，原本再過4個多月就能迎接新生兒到來，但小梅吃多、喝多且體重增加破表，自己也沒有感到不適，日前到院產檢才發現血糖異常，進一步檢查後，發現胎兒肢體畸型、缺了右手，無奈下只得忍痛中止妊娠。

亞洲大學附屬醫院婦產科醫師陳彥廷表示，妊娠糖尿病是指原無血糖問題的媽媽，在懷孕20週以上診斷出的血糖不耐的現象，一般產婦在分娩後血糖會恢復正常，但有部分產婦會發展成第二型糖尿病。若懷孕前本身血糖已經控制不良，除了懷孕時血糖容易更不穩定之外，也會對胎兒造成影響，但鮮少人在未出現症狀前都不知道自己患有糖尿病。

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▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

陳彥廷指出，依照現行產檢常規，除了每次產檢都會檢查尿糖、尿蛋白之外，醫生都會建議孕婦在24到28週之間，喝糖水進行妊娠糖尿病檢測，一旦三次的血糖值有任何一次超過正常值，就會被診斷是妊娠糖尿病，但通常確診時，已經到了第二、第三孕期，如果妊娠初期甚至懷孕前就有血糖異常，診斷出來時對孕婦、寶寶的健康都已經造成嚴重影響。

陳彥廷舉例，妊娠糖尿病在不同懷孕階段會造成不同的影響：產前就存在的高血糖容易造成胎兒無心跳、早期流產或胎兒發育異常，造成肢體缺陷；第二孕期之後則容易提高子癲前症的風險、胎兒過大、羊水過多；在生產階段則常因胎兒過大造成新生兒或母體的生產損傷、因母體血糖過高導致新生兒低血糖、低血鈣等併發症；胎兒出生後到了兒童時期肥胖的機率以及罹患心血管疾病的風險也會明顯增加。

陳彥廷提醒，準媽媽們如果本身有BMI高、多囊性卵巢症候群、曾生產過體重過重的寶寶，以及其他綜合內外科合併疾病，在備孕或發現懷孕時就應該要先檢查是否有血糖過高的問題，而本身就有糖尿病病史的婦女，在妊娠中則更必須要密切追蹤血糖數值，才能保護自己跟胎兒的健康。

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