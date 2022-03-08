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社會 社會焦點 保障人權

夢碎！女控聯醫術前未驗孕害流產　術後感染切雙輸卵管終身不孕

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲何姓女子怒控聯醫為盡術前說明與驗孕，害她被迫流產，更因術後沾黏嚴重，必須切除雙側輸卵管，導致終生不孕。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

北市一名何姓女子2015年因經痛問題前往聯合醫院就醫，卻被林姓婦產科醫師診斷為子宮肌瘤，懷孕之後肌瘤就能順利變小，未料再次回診後卻改判為子宮肌腺症，須手術切除，何女控告醫師未善盡術前告知風險與相關併發症等，更未妥善確認其是否已懷孕，導致其術後被迫流產，又因術後感染問題導致骨盆沾黏嚴重，必須切除雙側輸卵管而終生不孕，向醫師求償135萬元。台北地院審理後，判聯醫與醫師須賠償何女44萬餘元。

何女指控，2015年因經痛問題前往聯醫就診，卻被林姓婦產科醫師診斷為子宮肌瘤，開立黃體素調經，並告訴何女只要懷孕成功後，肌瘤就會自然變小，不需進行手術；不料後續回診，林姓醫師診斷後卻改判何女的病症並非子宮肌瘤，而為子宮肌腺瘤與左側卵巢巧克力囊腫，需進行手術治療。

何女當時已39歲高齡，但仍想懷孕生子，林姓醫師表示子宮肌腺症較不易受孕，何女為想要能夠順利懷上孩子，因而同意遵照醫囑進行手術切除，事後怒控林姓醫師未善盡術前風險與併發症等告知說明義務，更沒有確實確認她是否已懷有身孕，就連抽血確認都沒有即動手術，導致她在已懷孕的情況下接受手術，並於術後被迫流產。

後續，何女因術後感染等情形而產生發炎現象，再控林姓醫師在未給予妥善治療的情形下即令她出院，導致其骨盆腔發炎嚴重，進而導致輸卵管水腫、卵巢水腫與骨盆沾黏，更因沾黏嚴重必須將雙側輸卵管切除，至此無法懷孕，怒向聯醫與林姓醫師求償135萬元。而何女丈夫也連帶求償35萬元。

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲聯醫與林姓婦產科醫師則抗辯指出，何女在術前的麻醉同意書上，自行勾選為懷孕項目。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

庭審時，聯醫與林姓醫師向法官抗辯指出，一開始進行診療時，即告知何女為子宮肌腺瘤，而非子宮肌瘤，於術前的門診說明，也有確實向何女詢問最後一次月經時間，顯示其無懷孕，何況亦沒有醫療臨床常規要求婦產科醫師，於術前應告知病患予以避孕。

醫師主張，術前也將手術同意書與住院單等相關資料交給何女，請何女回家詳細閱讀，如有疑問可在術前提出詢問，同時告知何女應注意事項，其術後約1年內無法懷孕等事實。而何女自己在術前簽屬麻醉前評估表時，也自行勾選「無懷孕」之項目，醫師也僅是信賴和女所述。

不過台北地院審理後卻認為，何女曾向林姓婦產科醫師告知其有懷孕需求，顯見林對於何女有求子、生子計畫早有認知，因此認為林本應在術前確認何女在手術期間並未懷孕，並應告知何女在手術1年內傷口未完全癒合，若懷孕將增加子宮破裂之風險甚明，因而須暫停自然受孕計畫，但林姓醫師卻沒有為之，未善盡善良管理人注意義務，應有疏失。

而在術前準備確認中，林姓醫師已對何女進行多項驗尿與抽血檢驗，卻僅憑何女口述，未以醫療測試方式確認何女是否已懷孕，即對何女進行子宮手術，難認林姓醫師有盡醫療上注意義務。

至於手術同意書等部分，同意書上並未記載術後可能的併發症等細節文字描述，無法判斷一般知識水準者能否依手術同意書知悉併發症之風險存在，而醫師也未告知何女有其他可能方案之選項，以供何女衡量利弊得失，難認已盡說明義務。

此外，林姓醫師術後並未替何女排除感染症狀等，即讓她出院，導致何女因骨盆反覆發炎、沾黏，最終必須切除雙側輸卵管，認定醫師有過失，判聯醫與醫師須賠償何女44萬餘元。

至於何女丈夫求償35萬元之部分，由於何女丈夫並未因何女病症而產生任何損害，因而駁回何女丈夫之相關請求。

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