好消息！名醫林禹宏苦等肺臟10個月「排到第1順位」　救命只差一步

▲台北名醫命危「等肺臟救命」，目前正在等待合適的器官。（圖／翻攝自臉書）

記者張乃文／綜合報導

婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，在接受親人骨髓移植後一度康復，不料1年多前突然出現多重器官排斥，甚至命危被送進ICU搶救，必須接受肺臟移植才能活下來。而苦苦等候的林醫師，今傳來好消息，目前已經排到第一順位，接下來就是等待合適的肺臟，他的學弟、同是婦產科名醫的陳保仁也發文祈禱，「希望有機會能夠幫助他人的人，讓這個愛可以更傳遞。」

本站日前報導，醫師林禹宏罹患血癌，正在等待合適器官讓肺臟得以重生。林禹宏的女兒表示，她的爸爸4年前罹患血癌，在接受弟弟的骨髓移植後，一度康復並回到醫院上班，但1年多前身體又疑似出現不好的細胞，甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生。直至今日，林禹宏仍裝葉克膜，等到器官移植那一天。她說，「爸爸始終深信再撐一天，明天就會等到那顆讓他重生的A型肺臟。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而林禹宏的學弟、婦產科醫師陳保仁今（17）也在臉書分享好消息，「已經等待10個月的林醫師，已經排到第一順位了」，知道林醫師辛苦的克服難關、目前裝上葉克膜，等候肺臟移植，醫界好友們也都十分關心，一直到收到這項消息時，他內心也莫名感動。

陳保仁說，器官捐贈的風氣近年來逐漸被接受，如果人在不幸離世時，還可以遺愛造福需要的人，「我想這就是另一種讓愛可以傳遞得更遠…」，也請大家一起幫幫忙。