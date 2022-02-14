27歲護理師懷孕水腫體重飆20kg　罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

▲27歲護理師懷孕水腫體重飆20公斤，罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

台中一名尤姓護理師27歲時懷第一胎，體重在孕期一路飆升20公斤，檢查才知罹患妊娠高血壓，懷孕4到6個月時，雙腳明顯水腫「一踩地，腳就成紫色」，稍微行動就喘不過氣，連吃一頓飯都要分好幾次吃，醫生緊急在37周剖腹產，還遇到大出血等危急狀況，所幸最後嬰兒順利生產，尤小姐在病房接受8天的觀察後也平安出院，現在孩子已經4歲大了。

▲尤小姐今天帶著女兒出席記者會。（圖／記者游瓊華攝）



尤小姐今天出席記者會時提到，自己懷孕前體重不到50公斤，家族也沒有高血壓病史等情況，不料懷孕後體重一路飆升20公斤，下肢也嚴重水腫，「自懷孕12到13週開始，血壓幾乎都超過160，怎麼吃都無法控制。」

台中醫院婦產科醫師林新旺表示，妊娠高血壓非肥胖、高齡專利，即使是年輕、體重正常也注意。醫院在尤小姐37週時為她進行剖腹產，打了催生藥後，血壓甚至一度飆到190，導致剖腹產時發生大出血500c.c以上，所幸最後嬰兒順利生產，尤小姐在病房接受8天的觀察後也平安出院。

林新旺表示，妊娠高血壓是臨床上不可不慎的「母嬰殺手」，主因是由於全身性血管攣縮所造成，除了容易造成胎盤早期剝離及胎兒窘迫之外，也因為胎盤功能較差，容易使胎兒體重過輕、羊水過少等等。

林新旺也提醒，一旦產婦出現7大症狀，務必馬上就醫觀察及治療，及早排除妊娠高血壓危害：

1、血壓大於160/110毫米汞柱；

2、蛋白尿大於2+（當次尿蛋白高於100 mg/dL）；

3、全身水腫；

4、噁心、嘔吐、頭痛、視力模糊、頸部僵便；

5、小便量減少；

6、體重快速增加（每週增加2公斤以上）；

7、上腹部疼痛。