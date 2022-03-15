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衛教文遭酸「炒熱度、腦子是錢」　蘇怡寧怒嗆：以我的砍暫還需要？

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲蘇怡寧經常在臉書衛教，但有網友認為他回應的方式是炒熱度。（圖／ETtoday資料照

記者張乃文／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧經常在臉書解答或衛教產科相關知識，不過，他幽默、一針見血的回應卻引來部分網友不滿。醫師多次在臉書強調，有疑問就是要就醫才會知道正常還不正常，但日前又再有一位網友詢問醫師「藥不夠吃」的問題，沒想到竟引來一番論戰，還有人嗆他的貼文是炒熱度「腦子是錢不是醫人的醫生」，讓蘇怡寧怒嗆「以我的砍暫我還需要炒熱度？」

婦產科名醫蘇怡寧經常將網友私訊問題貼在臉書並進行衛教，但他多次強調，有疑問就是要就醫，也把許多基礎衛教知識放在貼文下方供民眾尋找。只是，日前按照往常習慣，有位網友私訊詢問「由於我初期產檢有子癲前症的風險，因為醫生有開阿斯匹靈給我吃，也建議我要吃到36周我2/7回診時醫生只開了35天份的藥，但是預約我下次回診時間卻是3/28，所以藥是不夠的，請教蘇醫師您是否能提供什麼建議嗎？提早回診拿藥？還是等3/28回診再視狀況吃藥呢？」

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當時，蘇怡寧在臉書貼出私訊截圖並表示，「藥沒有了就是沒有了，青春不再就是不在了，藥不夠你問我？」而這篇貼文引來許多網友回覆，其中有名網友嗆「有心發文抱怨病人、沒心回覆病人問題」，更酸蘇怡寧「專業醫生」，接著又說「我只看到炒熱度、出書，放一堆文章要人家點，腦子是錢不是醫人的醫生。」

這段回應也引發蘇怡寧不滿，「我想要教你釣魚而不是餵你魚吃」。他提到，希望給你正確的觀念，而不是只回答是或不是；醫師也強調，連續寫了好幾年的衛教文章，大概超過500篇，還特別整理好、在臉書設公開「是有錢賺逆？」他怒嗆，如果我滿腦子是錢，還需要浪費休息的時間公開寫文章教你？「以我的砍暫我還需要炒熱度？」

▲▼網友在留言處嗆蘇怡寧「炒熱度、腦子是錢」。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

▲網友在留言處嗆蘇怡寧「炒熱度、腦子是錢」。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

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