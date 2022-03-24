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大陸 大陸焦點 特派現場

陸增4732例上海被罵翻　張文宏：新冠「沒有那麼嚇人」但仗難打

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲上海排隊等檢測的民眾。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸23日新增本土確診2010例、本土無症狀患者2722例，累計4732例感染個案。對於此輪Omicron疫情，大陸權威專家張文宏直言，新冠病毒沒有那麼嚇人，但是仗很難打，強調上海不搞「一刀切」。

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

上海新增感染數因屢屢創新高，在網路上引發罵戰，不少人質疑上海的「精準防疫」，「上海把精力都用在吹牛控評和炒作『上海人的張爸』上了」。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今（24）日凌晨在微博發文，稱「這幾天，上海在打著抗疫以來最艱難的仗，感染人數超過了年前的預期，醫療資源一下子變得緊張」。

對於外界對上海疫情的關注，張文宏表示，上海是一個超大型的國際城市，這次面對無症狀感染為主的Omicron毒株攻擊，初步發現感染後病例數即呈幾何上升，防控難度很大，「如何讓城市不停擺、維持基本的經濟活動，又能最終實現疫情管控，確實面臨非常大的困難。」

他指出，當前採取的策略主要是「滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈」，大數據顯示，一個向好的跡象悄悄出現了，即非管控區域全員滾動篩查的病例占比逐漸走低，僅占總病例的10%，預示社會面疫情逐漸受控，疫情的拐點雖尚未出現，但形成拐點的條件已經逐步具備。

張文宏引述了香港教訓，指在年齡60歲以上的成人中，滅活冠狀病毒2針接種對重症新冠與死亡的保護率為74.1%，不如BNT疫苗的88.2%，但可喜的是，兩種疫苗的三劑接種可提供非常高水平的預防重症與死亡保護率，保護率均達到了95%以上。

他強調，新冠抗疫將是一個長期的過程，「不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態」，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存，「這些將成為上海抗疫後一階段的重點」，抗疫尚未結束，但生活還要繼續。

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲張文宏強調，上海不搞一刀切，盡可能最小化影響生活。（圖／視覺中國）

對於多地採取的「一刀切」政策勞民傷財，張文宏直接表示，上海不搞一刀切，「希望在盡量無疏漏篩查的同時能夠最小化影響生活，肯定是非常不容易，也難免會不順利，但也正顯示了我們絕不肯走抗疫回頭路的決心。」

張文宏的貼文湧入超過1.1萬人評論、13.7萬人按讚。網友紛紛表示，「我當然知道新冠不嚇人，嚇人的另有其人」、「沒症狀的居家隔離吧，別『清零』了」、「現在大部分人的生活不僅來源於病毒對身體的傷害 還有一整個防疫大環境下正常生活反反復復被影響後身心的多方面傷害」。

據大陸國家衛健委通報，23日新增4732例感染個案，分別是本土確診2010例、本土無症狀患者2722例。本土確診中，吉林占最大宗達到1810例，而上海有4例。本土無症狀患者中，上海占最大宗達到979例，其次是吉林的791例。值得注意的是，上海23日累計新增感染個案983例，連續5天創下新高點。

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