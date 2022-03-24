李秉穎：台灣向世衛購買Novavax疫苗　12至17歲也有望施打

▲衛福部長陳時中證實，已訂購Novavax疫苗。（圖／達志影像）

記者張乃文／台北報導

疫苗廠Novavax研發的新冠疫苗先前已獲得世界衛生組織（WHO）認證，列為緊急使用清單。而衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎透露，台灣已向世衛組織訂購一批貨，說不定有機會進，不過後續還是要經過食藥署通過緊急授權。據了解，Novavax不僅是成年人可施打，12至17歲青少年的研究也已經有了結果。

國產蛋白疫苗高端入選WHO團結疫苗臨床試驗，目前尚在等待研究結果出爐。而同樣是蛋白疫苗的Novavax則是已獲得WHO認證，李秉穎今早更透露「說不定有機會進來」，因為先前有向世衛組織訂購，據了解，12至17歲研究也有結果，但仍要經過食藥署通過EUA。

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對於青少年施打高端疫苗與否，日前李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪時爆料，食藥署並未讓高端通過12至17歲的施打。食藥署雖強調，「沒有否決，只是要求補件」。不過，李秉穎今再次提到，通過的關鍵應該是在世衛組織所進行的對照研究。

研究結果何時出爐，李秉穎也說沒有人會知道，因為所有研究、數據及實驗都掌握在WHO手中，這些訊息是完全保密，不會預告。但他認為，應該是過不久就可以有答案，主因是近期全世界疫情仍持續爆發，統計有了意義，臨床試驗的結束時間也會快一些。

有關Novavax的採購，衛福部長陳時中今日證實，近日COVAX有與我方聯絡，也確實從該管道購買總計200萬劑Novavax疫苗，但第一批會來多少不確定，時間也還是未知數。