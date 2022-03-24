除了台清交「3種人面試最容易錄取」　主管認證：公司最愛這種

▲電子廠主管面試，會想挑有學貸的新鮮人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

新鮮人扛學貸竟成了面試「加分」的選項！美女作家黃大米透露，最近與朋友丈夫聊到面試經驗，對方直言會多問「有無學貸」與「家境好不好」的問題，原因曝光後引發熱議，許多網友分享3種面試秒錄取的「天選之奴」，就是「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛（的人）！」

黃大米在臉書粉專表示，朋友的先生任職於電子業大廠，每當要新聘員工時，除了先看學歷，優先挑選台大、清大、交大高材生，第二個關鍵是會詢問面試者有無學貸，或是家境狀況。

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此話一出，黃大米皺著眉頭反問原因，朋友先生接著解惑，「有學貸，家境不好才會好好待著，不然，我們培養他沒多久，他就想出國升學或者旅遊，這樣我不是很頭大嗎？所以家境清寒最好。」

▲除了台清交，主管更愛「扛學貸」的新鮮人。（圖／記者季相儒攝）

文章曝光後，過來人心有戚戚焉直呼，「真的～當初年輕時我也是這樣賣了幾年肝」、「有些『超級業務』也都是被債逼出來的」、「我記得我剛交屋時，我主管對著另外主管說：她跑不掉的，因為還有房貸要揹」、「我上禮拜去某間科技廠面試，主管也這樣問，問說有沒有房貸、車貸等等的經濟壓力」。

留言串中，也釣出一票主管認證，公司最愛這類新鮮人，「我老公最愛有學貸，家境清寒，但是台清交這樣的學生比較少，不缺錢的比較多，無奈」、「有學貸家境不好，生活有壓力，工作耐壓性強，可塑性高，慣老闆思維」、「我以前找人也喜歡用有經濟壓力的，相對比較有毅力也待的久，家境好的動不動就要離職，在家當公主就好，反正不缺錢」、「最好還生了四個小孩，還要繳房貸」、「有房貸的公司也喜歡，因為有金錢壓力」、「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛...皆為天選之人（奴）啊」。

▼網友熱烈討論。（圖／翻攝黃大米FB粉專）