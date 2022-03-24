　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除了台清交「3種人面試最容易錄取」　主管認證：公司最愛這種

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲電子廠主管面試，會想挑有學貸的新鮮人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

新鮮人扛學貸竟成了面試「加分」的選項！美女作家黃大米透露，最近與朋友丈夫聊到面試經驗，對方直言會多問「有無學貸」與「家境好不好」的問題，原因曝光後引發熱議，許多網友分享3種面試秒錄取的「天選之奴」，就是「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛（的人）！」

黃大米在臉書粉專表示，朋友的先生任職於電子業大廠，每當要新聘員工時，除了先看學歷，優先挑選台大、清大、交大高材生，第二個關鍵是會詢問面試者有無學貸，或是家境狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此話一出，黃大米皺著眉頭反問原因，朋友先生接著解惑，「有學貸，家境不好才會好好待著，不然，我們培養他沒多久，他就想出國升學或者旅遊，這樣我不是很頭大嗎？所以家境清寒最好。」

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲除了台清交，主管更愛「扛學貸」的新鮮人。（圖／記者季相儒攝）

文章曝光後，過來人心有戚戚焉直呼，「真的～當初年輕時我也是這樣賣了幾年肝」、「有些『超級業務』也都是被債逼出來的」、「我記得我剛交屋時，我主管對著另外主管說：她跑不掉的，因為還有房貸要揹」、「我上禮拜去某間科技廠面試，主管也這樣問，問說有沒有房貸、車貸等等的經濟壓力」。

留言串中，也釣出一票主管認證，公司最愛這類新鮮人，「我老公最愛有學貸，家境清寒，但是台清交這樣的學生比較少，不缺錢的比較多，無奈」、「有學貸家境不好，生活有壓力，工作耐壓性強，可塑性高，慣老闆思維」、「我以前找人也喜歡用有經濟壓力的，相對比較有毅力也待的久，家境好的動不動就要離職，在家當公主就好，反正不缺錢」、「最好還生了四個小孩，還要繳房貸」、「有房貸的公司也喜歡，因為有金錢壓力」、「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛...皆為天選之人（奴）啊」。

▼網友熱烈討論。（圖／翻攝黃大米FB粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝黃大米FB粉專）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
快訊／高雄今暴增+13！　某職場累計11人確診
LIVE／高雄驚傳10多人確診！　陳其邁最新說明
女大生看屋斷片！醒來見白黏液體　他認：第2次在裡面
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

快訊／高雄職場群聚「一口氣暴增13例」！　海量足跡曝光

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

快訊／高雄職場群聚「一口氣暴增13例」！　海量足跡曝光

2男搶劫外送員「太衝動射了一槍」　男當場被豬隊友斃命！

半夜地震！她慌張思考怎抱3貓逃命　下秒見牠們「房門集合完畢」

健保投保上限最快5月調高　13萬人每月多繳116至1939元

韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被曝光　朱立倫：確實不妥

美吊銷中信國際子公司214牌照　陸工信部：濫用國家力量無理打壓

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

高雄百年古厝遭震垮　瓦垮砸屋牆倒擋路...改建民宿添變數

2022首波微旅行起航！易遊網X星宇春日號4月底帶旅客享受春日暖陽

生活熱門新聞

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

快訊／台南2生有足跡重疊！永信國小、後甲國中停課

網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

更多熱門

相關新聞

房屋轉、增貸「不能說的秘密」　專家曝：這2字一說就ＧＧ

房屋轉、增貸「不能說的秘密」　專家曝：這2字一說就ＧＧ

台灣房價年年上漲，也代表房屋價值提高，隨著央行升息1碼，也讓有殼族起心動念比較各家銀行利息優惠、寬限期等，衍伸利用房屋來轉貸、增貸的機會，讓手頭資金更靈活運用，不過房屋想轉貸、增貸卻有著一條「不能說的秘密」。

小姑硬買1600萬房「公婆逼兒付房貸」！她怒了

小姑硬買1600萬房「公婆逼兒付房貸」！她怒了

捲尺上「詭異2排文字」測量什麼？　內行秒警告：不要用錯

捲尺上「詭異2排文字」測量什麼？　內行秒警告：不要用錯

老婆買房「不要他付錢」　人夫卻想離婚了

老婆買房「不要他付錢」　人夫卻想離婚了

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

關鍵字：

電子廠面試台清交畢業學貸房貸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面