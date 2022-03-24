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《鐵路法》初審鬆綁台鐵土地運用　民團憂加劇「土地掠奪」

▲▼「台鐵企業化、人民土地掠奪加劇化」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台灣土地正義行動聯盟今天前往立法院外舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應台鐵公司化和土地資產活化，立法院交通委員會23日審查通過《鐵路法》修正草案，明定未來台鐵公司將不受《國有財產法》和《都市計畫法》限制，可鬆綁國有土地運用，自行決定資產開發。不過，台灣土地正義行動聯盟24日上午前往立法院抗議指，台鐵企業化恐將使土地開發利益流入財團手中，亦可能加劇人民土地被掠奪。

台灣土地正義行動聯盟理事長李蔚慈今天上午在「台鐵企業化、人民土地掠奪加劇化」記者會批評說，台鐵以「優化土地」為由鬆綁國有土地應用，又以「商業建設開發」為由徵收土地，形同剝奪人民的土地，土盟呼籲政府「台鐵企業化」就等於「土地掠奪化」，包括南鐵、屏鐵、鳳鐵被徵收戶都表達不滿，認為此舉是為成就財團，加速對人民土地的掠奪。

根據立法院交通委員會初審通過的《鐵路法》修正草案，條文明定為幫助台鐵土地活化，國營鐵路機構經報准，可辦理國有不動產開發、處分或收益，並規定處分屬出售或設定一定年期地上權者，應先報行政院核定。

另外，為適度減輕國營企業開發義務負擔，《鐵路法》修正草案也規定，不動產開發涉及都市計畫變更者，得協調都市計畫主管機關迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依《區域計畫法》或國土計畫規範規定辦理。

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