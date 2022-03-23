台鐵「3支線」可能漲價！可依觀光內涵調價　這1車種最快上調

▲台鐵3觀光支線票價可調整。（圖／台灣鐵路局提供）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會今日審查鐵路法修正條例，通過第四十七條之一修正案，未來交通部台鐵局可調整3觀光支線的票價。交通部長王國材表示，針對平溪、內灣、集集三條支線，台鐵局可提出其服務的內涵，調整列車票價。據規劃，最快調整票價的可能是郵輪式列車。

立法院交通委員會通過鐵路法第四十七條之一修正條例，鐵路機構可串聯沿線觀光地區並具備觀光服務性質者，得依提供觀光服務內涵收取費用，其費用、路線範圍併同觀光服務計畫，應報主管機關核定，前項觀光服務計畫至少應包含所具觀光服務特性；規劃路線、服務範圍及期程；服務內涵、費用、對當地旅客影響及配套措施。

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王國材表示，台鐵局要規劃產品，而不是就地調整票價，可調整的路線包括平溪、內灣、集集三條觀光支線，須提出相關觀光內涵，提供哪些服務、是否供餐等，再由交通部核定。至於一般票價則暫時不會變動，要等到安全、服務等落實後再來討論。

交通部表示，這三條觀光支線中，內灣線的通勤量較大，尤其竹東到新竹間通勤人口很多，因此如何脫鉤調整票價仍需討論，可能調整專屬列車、特定班次、郵輪式列車等票價，目前尚無調整票價的時間表，還需調查市場需求，據規劃，最可能先調整郵輪式列車票價。