上海再增本土981例連4天創新高　網瘋傳「封城」官方闢謠了

▲上海市民排隊做核酸檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸各地嚴防死守Omicron變種株蔓延，不過疫情仍在擴散，22日新增本土感染者4937例。值得注意的是，上海連續4日感染數創新高，22日新增4例本土確診、977例無症狀患者，累計981人染疫。對於網傳的「封城」消息，上海官方22日闢謠，回應是不實消息。

據上海市衛健委今（23）早通報，22日新增本土確診4例、本土無症狀977例，其中3例確診病例和886例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

▲疫情管控下，上海外灘空空蕩蕩。（圖／視覺中國）

由於上海新增感染數連續4天創新高，市民人心惶惶。有網友22日在上海官方微信公眾號「上海發佈」一篇文章下提問，「小布，好多人在傳全市要封閉，到底是真的嗎？」

對此，上海發佈回應表示「此傳言為不實信息」，據防控辦疾控組介紹，經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，相當部分街鎮和小區已符合要求解除封控；根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，划定部分街鎮和小區開展新一輪核酸篩查範圍，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

上海發佈進一步解釋稱，也就是對陽性感染者所在的街鎮及時開展排查，甄別出密接和次密接，同時對其所在小區進行管控和排查，如該小區仍出現陽性感染者報告，繼續對陽性感染者所在的樓棟按相同原則進行管控和排查，「請廣大市民不信謠、不傳謠。上海發佈將第一時間發佈權威消息，請大家關注小布。」

上海的疫情在大陸微博引發罵戰，一部分人指責上海「精準防疫失敗」，「優柔寡斷，不夠徹底」、「還不如封城，每天在那瞎折騰」、「之前搞的精準防控，讓上海看起來像個笑話」。不過也有人表示鼓勵，「隔離管控中病例佔比越來越高了，這是一個很好的趨勢，上海加油！」、「希望這是黎明前的黑暗」。