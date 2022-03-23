上海復星靠BNT疫苗賺逾45億　2021營收達1750億「大增28.7%」

▲上海復星醫藥集團。（圖／翻攝新浪）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海復星昨（22）日晚公佈2021業績，顯示實現營業收入390.05億元（人民幣，下同，約新台幣1750億元），按年大增28.7%，而新冠疫苗復必泰（即BNT疫苗）為其主要營收之一，銷售規模超過10億元（約新台幣45億元）。

據《澎湃新聞》報導，上海復星2021年財報顯示，實現營業收入390.05億元，按年大增28.7%；歸屬於上市公司淨利潤47.35億元，按年增長29.28%；歸屬於上市公司扣非淨利潤32.77億元，按年增長20.6%。

▲由上海復星醫藥負責出貨的復必泰疫苗（即BNT疫苗）。（圖／翻攝上海復星微博）

對於營收增長的原因，復星醫藥稱，主要是報告期內新冠疫苗復必泰，腫瘤藥物漢利康、漢曲優以及慢性肝病藥物蘇可欣等新品和次新品的收入貢獻以及海外子公司 Gland Pharma 和復銳醫療科技（Sisram）營業收入增長貢獻。其中，包括復必泰、漢利康、漢曲優、蘇可欣等在內的新品和次新品收入在製藥業務中收入佔比超過25%。

目前，mRNA新冠疫苗BNT已在港澳台接種。復星醫藥在年報中並未透露詳細的銷售額，不過，在製藥板塊銷售額過億的製劑單品或系列中，復星醫藥提到，復必泰位於銷售規模超過10億元行列。

報導指出，復星醫藥直接運營的業務包括製藥、醫療器械與醫學診斷、醫療健康服務，並通過參股國藥控股覆蓋到醫藥商業領域。

▲上海復星介紹，截至2022年2月末，港澳台已累計接種超2000萬劑BNT疫苗。（圖／翻攝 新華社）

從治療領域來看，抗腫瘤及免疫調節核心產品營業收入按年增長最快，達到145.23%至39.36億元；抗感染核心產品的營業收入增長緊隨其後，增加119.54%至85.97億元。復星醫藥稱，抗感染核心產品的增長主要系報告期內復必泰的收入貢獻，以及米卡芬淨和美士靈（注射用頭孢米諾鈉）的銷售收入增長

截至3月22日收盤，復星醫藥A股報54.21元，跌2.36%，市值1389.3億元；港股報38港元，跌7.32%，市值973.9億港元。