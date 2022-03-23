檢舉傅崐萁被曝光　顏寬恒883字貼文讚徐巧芯「吹哨者」

▲考紀會公布徐巧芯具名檢舉傅崐萁，顏寬恒883字貼文力挺她讚「吹哨者」。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者游瓊華／台中報導

國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會主委李貴敏在接受媒體訪問時竟脫口而出傅崑萁是台北市議員徐巧芯，不僅外界看傻眼，國民黨內部也砲聲隆隆。前國民黨立委顏寬恒公開發文痛批國民黨這頭巨象，其命脈早已淤積鈍化，徐巧芯作為吹哨者、清流，卻再度被當權者視為有害異物排除。甚至不惜違反相關規章公布姓名，「本該秉持中立的考紀機關，卻赤裸裸地在媒體前護航選邊站。」

顏寬恒先前競選中二選區補選時，徐巧芯也南下台中掃街力挺，這次換顏寬恒出手挺徐，長達883字貼文一出，也讓徐巧芯也在底下留言「謝謝鼓勵！」

顏寬恒指出，國民黨有如一塊脫水、逐漸萎縮的大餅。從選策會到這次的中常委選舉，國民黨爭議的雪球越滾越大，見報卻都是種種黨內沉痾腐敗的陋習傳聞。

顏寬恒直言，歷年國民黨權力改組，換票、綁樁、人頭的耳語總是層出不窮，卻從未間斷。不論屬實與否，卻從未曾黨中央或考紀會有任何實質上的作為。歷屆選舉屢次頻傳喪失民主精神的醜聞，淪為國民黨內人士互秀肌肉、各展謀略、拉幫結派的競鬥場。殊不知這樣相互拉扯的過程，除了當局者迷，以為握緊了手上的那份餅，看在普羅大眾眼裡卻是吃相難看，也讓國民黨這塊餅越來越小。

顏寬恒提到，黨內如今出現了吹哨者，徐巧芯這股清流與新血，用己身衝撞刺激國民黨這頭巨象早已淤積鈍化的命脈，卻再度被不願改變的當權者，視為有害異物一心排除。甚至不惜違反相關規章公布姓名，本該秉持中立的考紀機關，卻赤裸裸地在媒體前護航選邊站。

顏寬恒也質疑，重返執政本該是身為在野黨的國民黨的首要目標。但從中常會到選策會，種種的權力改組與分配，黨內人士是真心希望能夠贏得勝選而調整，還是為了保全自己權力的妥協與算計。每次改選，都再度加深社會大眾對於國民黨醬缸文化的刻板印象。