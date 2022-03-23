交通亂、房價高　謝龍介叫戰黃偉哲：30年來台南首次輪替

▲謝龍介獲國民黨提名。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

台南市長寶座之爭，民進黨提名黃偉哲競選連任，國民黨今（23日）確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長。謝龍介在受訪時表示，台南低薪、交通亂、房價高，此次選舉將提出各項建設方案，贏得市民青睞，換人換黨做看看，30年來首次輪替，讓人看到不一樣的台南市。

國民黨中常會今（23日）由秘書長黃健庭正式宣布謝龍介出戰，主席朱立倫發表談話強調，謝龍介深耕台南、百鍊成鋼，借用謝龍介的話，經過30年努力，「鐵杵磨成金箍棒」，國民黨在台南需要一位認真努力深耕基層，能夠最了解台南的候選人。

謝龍介在接受徵召後受訪表示，他心情很激動，就像朱立倫剛剛提到，他是30年鐵杵磨成金箍棒，他在基層耕耘努力，跟人民在最底層的庶民，台南鄉親有更深一層結合，了解這個層次需要大幅度改變。

謝龍介也向黃偉哲叫戰，台南低薪、交通亂、房價高，台南市值得更好，希望在此次選舉，能夠提出各項建設方案，贏得市民青睞，換人換黨做看看，30年來首次輪替，讓人看到不一樣的台南市。

謝龍介隨後也在臉書表示，選戰當然會很艱困，但「十年磨一劍」，也不是花拳繡腿，三腳貓功夫，陪偉哲兄練劍來著；千年暗室，一燈即明；卅年沈浮，一夕翻轉，從現在開始。