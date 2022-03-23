大型柴油車汰舊換新補助只到今年底　把握機會申請

▲大型柴油車汰舊換新補助只到今年底。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為減少台東縣柴油車污染排放，行政院環保署於109年推動大型柴油車汰舊換新補助辦法，只要是95年9月30日以前出廠，即1期至3期的大型柴油車輛，不論是要汰舊、換新、換中古車、或加裝空氣污染防制設備或調修燃油控制系統皆有補助，其中汰舊換新最高可補助60萬元，另受疫情影響，已延長大型柴油車汰舊換新補助期限至111年12月底，為大型柴油車補助年份的最後1年，歡迎符合條件的車主把握良機盡快申請。



台東縣政府表示，近年為減低空氣中逾三成的移動污染源排放量，配合行政院環保署大型柴油車汰舊換新補助辦法，以提升高污染柴油車車主的汰換及改善意願，同時台東縣擁有全國最好的空氣品質，若出現烏賊車，對於鄰近道路的居民健康及整體空氣品質都會有影響，好空氣需要全民一同捍衛，讓台東邁向永續發展的最終目標。



環境保護局說明，凡1期至2期大型柴油車車主，只要完成車體回收及車籍報廢手續，且在前後6個月內購買3期以上中古車或5期、6期新車；或是3期大型柴油車車主，完成車體回收及車籍報廢手續，於前後6個月內購買4期以上中古車或5期或6期新車，都可以申請汰舊換新補助，補助期間至111年12月10日止。

環保局進一步補充，除了汰舊換新外，車主也可選擇加裝空氣污染防制設備，即排氣管加裝濾煙器，車輛加裝後排放的黑煙經檢驗符合補助規定，就可申請補助，舊車也可選擇調修燃油控制系統補助，項目包含噴油嘴、噴射泵浦、引擎系統與清除積碳等，以及車輛調修後排放的黑煙經檢驗符合排放標準就可申請補助，最高可補助10萬元，若補助費用在5萬元以內全額補助且不限申請次數，但累計金額不得超過5萬元，補助期間至111年12月31日止。