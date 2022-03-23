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6.6強震跟921只差6分鐘！網憶那夜102秒帶走2415條人命：以為天國近了

▲▼921地震,南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

▲圖為921大地震後，南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

文／蘇君薇／今周刊

週三（3/23）凌晨1點41分花東外海發生規模6.6強震，搖晃時間長達30秒，而後連續又發生地震，全台民眾驚嚇整晚不敢入睡。

不少人想起1999年9月21日凌晨1點47分那晚的逆斷層型地震，持續大約102秒，這次發生時間點僅相差6分鐘，讓網友們驚呼「921陰影再現，還以為天國近了…」、「921是左右搖後又上下搖，還好這次沒上下」、「左右搖別緊張，上下搖才是可怕」。

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中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起規模6.6地震不僅是49年來最大，也是921大地震後，台灣排名第5大地震。

1999年921大地震，帶走2415條人命，震撼全台，本刊整理台灣過去百年來，曾發生過的10大強震。

2018花蓮地震

2018年2月6日晚間11時50分，花蓮縣近海發生芮氏規模6.2、震源6.3公里地震，造成17人罹難、291人受傷。震後陸續發生多起餘震，餘震最大規模達5.7。

當時主要災情集中於花蓮市，花蓮統帥大飯店1、2樓坍，1人遇難，「雲門翠堤」大樓嚴重傾斜，14人罹難。另2人於民宅中罹難。

震後，部分建築被發現違規改建、破壞房屋結構，導致房屋於震災中坍塌，全面究責。行政院並啟動全台建物快篩，預計2020年前完成2.7萬件；內政部也將研修《建築法》，針對耐震評估構造不安全、不符規定之建築，限期補強／重建，違者最高將處30萬元罰鍰，屆期未改善將連續處罰。

2016高雄美濃地震

2016年2月6日凌晨3時57分，高雄市美濃區發生芮氏規模6.6強震，造成117人罹難、551人受傷，為921後最嚴重之地震，也是台灣有史以來單一建築物倒塌罹難人數最多的災害。

當時主要災情集中於台南市，其中，台南永康維冠金龍大樓災情最為慘重，大樓傾斜倒塌，三分之二樓體下陷、毀損。

災後調查發現，維冠金龍大樓建造偷工減料（大樓樑柱使用沙拉油桶）、非法借牌營造，且一樓牆壁被店家擅自打掉，破壞大樓結構。台南地檢署以業務過失致死罪偵辦相關人士，並於第一時間收押前維冠建設負責人，及參與建造的兩名建築師。

1999南投集集大地震

1999年9月21日凌晨1時47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3強震，造成2415人死亡、11305人受傷，逾10萬間房屋倒塌，為台灣近百年來死亡人數第二多之地震。地震主因為車籠埔斷層錯動，造成長達85公里之破裂帶。

當時主要災情集中於南投縣、台中縣市，南投竹山「玉山新城」倒坍破碎，部分住戶遭到活埋，台中石岡水壩斷裂。另，台北12層樓高「東星大樓」倒塌、87人死亡。

震後隔年（2000年），為悼念地震中罹難的民眾，中央政府將每年9月21日訂為「國家防災日」，並舉行地震演習，加強防震宣導措施，以降低地震傷亡。

1986花蓮地震

1986年11月15日清晨5時20分，花蓮東方20公里海底發生芮氏規模 6.8地震，造成15人死亡、62人輕重傷，逾200間建築物受損。

當時災情多集中於花蓮縣、宜蘭縣及台北縣市，其中，花蓮蘇花公路及中部橫貫公路全線中斷，北迴鐵路鐵軌扭曲。

1964白河大地震

1964年1月18日晚間8時04分，台南縣東部發生芮氏規模6.3地震，造成106人死亡、650人受傷，為二戰後台灣首個重大災害地震。地震主因為觸口斷層錯動。

當時災情多集中於台南縣、嘉義市，台南關子嶺出現山崩、烏山頭水庫堤壩龜裂，嘉義市一餐廳火災，因當時忙著救災無暇救火，導致火災蔓延一公里。

當年地震，台灣尚未有官方救災管理政策，救災及災後重建多由國軍及警方執行，震後隔年（1965），由當時的台灣省政府發布自然災害援助標準程序。

1959恆春地震

1959年8月15日下午4時57分，恆春東南東方約70公里海底發生芮氏規模7.1強震，台灣全島及澎湖皆有感，造成17人死亡、68人輕重傷。

震區陸續出現山崩地裂、井水異常、噴砂及噴水等現象，港口溪之溪口入海處，還疑似出現海嘯現象。

1946新化大地震

1946年12月5日清晨6時47分，台南縣新化鎮發生芮氏規模6.1地震，造成74人死亡、474人輕重傷。地震主因為新化斷層錯動。

主要災情集中於台南新化、新市、永康一帶，鐵路、縣道、橋樑皆受毀損，台南中部當時也發生土壤液化等現象。

1941中埔地震 （1895年至1945年為台灣日治時期）

1941年（昭和16年）12月17日凌晨3時19分，現今嘉義縣中埔鄉龍山腳附近發生芮氏規模7.1強震，造成358人死亡、733人受傷，災情慘重。

當時主要災情多集中在台南州（約為現今雲林、嘉義、台南縣一帶）。震後，草嶺地區因山崩、土石堵塞溪流，形成堰塞湖，震後至隔年2底，共發生超過1200次餘震。

1935新竹－台中地震

1935年（昭和10年）4月21日清晨6時2分，現今苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫及關刀山一帶，發生芮氏規模7.1強震，造成3276人死亡、12053人受傷，為台灣有史以來傷亡最慘重之地震。

當時主要災情多位在新竹州及台中州（約為現今新竹縣市、苗栗縣及台中市一帶），后里－大安（現今舊泰安站）隧道崩塌、大甲溪橋破損，縱貫線「魚藤坪橋」被震毀成「魚藤坪斷橋」（現今龍騰斷橋，於2003年列為古蹟保存）。

震後，當時的台灣總督府設置專門委員會推動震災復興，並增設地震觀測站，加強對地震之了解。

1906梅山大地震

1906年（明治39年）3月17日清晨6時43分，現今嘉義縣梅山鄉一帶發生芮氏規模7.1強震，造成1258人死亡、2385人受傷，逾2萬房屋倒塌受損。地震主因為梅山斷層及陳厝寮斷層錯動所致。

日本地震專家指出，當時房屋多為黏土、茅草、竹片和白石灰建成的「土埆厝」，耐震度低，且震後部分地區出現土壤液化現象。另，當年罹難者多為女性，疑與台灣早年陋習－女性「纏足」（裹小腳）有關。

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