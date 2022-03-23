桃園即日起迄3／31止　百貨賣場設置疫苗隨到隨打站

▲市長鄭文燦表示，桃園即日起迄3/31日於百貨賣場設置疫苗隨到隨打站。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市府防疫振興會議表示，為提高疫苗覆蓋率，市府在百貨賣場設置COVID-19疫苗隨到隨打站，提供莫德納、高端疫苗，即日起迄3月31日安排41場次隨到隨打，只要符合接種資格者，第一、二、三劑都可施打（相關資訊可至市府防疫資訊網查詢https://reurl.cc/5GqA7v）。

鄭文燦說，桃園身處國門防疫第一線，保護長者健康是市府的優先目標。本市65歲以上長者第一至第三劑疫苗覆蓋率皆為六都第一，其中65歲至74歲第三劑覆蓋率更達7成。

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為持續提升長者疫苗覆蓋率，市府規劃3月26日上午8時至12時、下午1時至4時在桃園區五中市民活動中心、中壢區慈濟中壢靜思堂、平鎮區山子頂市民活動中心、八德區慈濟八德靜思堂、大溪區仁愛市民活動中心（僅上午時段）、大溪區下田心市民心活動中心（僅上午時段）、楊梅區勞動部勞動力發展署桃竹苗活動中心（職訓局）、龜山區大崗市民活動中心、蘆竹區光明市民活動中心、龍潭區龍祥凌雲市民活動中心、大園區老人文康綜合活動中心、新屋區九斗老人文康活動中心（僅上午時段）、觀音區廣福市民活動中心等13處社區接種站，開設13場次的長者接種專案，也提供愛心計程車免費接送，長者只要完成疫苗接種，就可獲得700元禮券及桃園好米1包，歡迎長者踴躍施打。