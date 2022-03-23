刺激接種率　盧秀燕霸氣宣布「長輩打疫苗可領1000元」

▲中央宣布長輩打疫苗送500元禮券，台中市加碼再送500元現金。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國內目前新冠肺炎疫情稍漸趨緩，但近日仍陸續有本土確診案例，台中市長盧秀燕今（23）日於議會前受訪表示，為提升疫苗施打率，除了衛福部提供的500元禮券，台中再擴大加碼方案，接種加碼送500元現金，盼提升65歲以上長者及55歲以上原住民施打意願，每人接種可得1000元，是全國最優惠方案！

盧秀燕表示，從3月28日到5月15日，凡是設籍台中市的65歲以上長者及55歲以上原住民施打第一至三劑，除可獲得衛生福利部的500元禮券，台中市再加碼500元現金；此外，設籍本市且在本市服務的第5類對象打第一至三劑，包括住宿型長照機構住民及其照護者、居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象、洗腎患者等，也同樣加碼提供500元現金。除獎勵措施，台中市更提供設籍台中市75歲以上長者，不論失能等級，都能享有到府施打疫苗服務。

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▲刺激接種率，盧秀燕霸氣宣布「65歲以上長者打疫苗可領1000元」。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，宴席間禁止逐桌敬茶敬酒，降低飛沫傳染的可能性，台中市配合辦理，提醒市民朋友落實防疫、不能大意。台中市截至昨日上午8時止，新冠疫苗第一劑全人口涵蓋率為87.23%，第二劑涵蓋率為81.74%，第三劑涵蓋率為47.72% ，呼籲市民儘速完成接種，保護自己保護身邊的人。

衛生局長曾梓展表示，國外有研究指出，提高長輩施打疫苗涵蓋率有助於防疫，台中市目標65歲以上長者第一劑達90%、第二劑達到85%、第三劑達到75%；75歲以上長者目標為第一劑達80%、第二劑達75%、第三劑達65%；第5類第一劑達80%、第二劑達75%、第三劑達65%，市府將持續努力。