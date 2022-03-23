男友妹突經痛「要哥載回鹿港」！她被放生在淡水...還被嗆：別任性

▲男友妹突然經痛，吵著要哥哥載她回家，讓原PO相當傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若另一半是個妹控，有沒有可能成為情侶之間爭吵的原因？有位網友在《匿名公社》表示，跟男友家人一同出遊，男友妹突然經痛，不停吵著「要哥哥載回鹿港」，而原PO最後竟然慘被放生在淡水。

原PO說道，跟男友和他兩個妹妹一起去淡水玩，這個提議和出去玩的行程都是原PO一手規劃的，沒想到男友妹卻突然經痛吵著要回家，「我飯店房間都訂好了，男友也不聽」，原PO也買了止痛藥給男友妹妹，「他妹吃了還一直假掰說很累、很痛想回家」，原PO問她們能不能自己坐火車回去，卻得到一句「不會坐火車」，並堅持一定要原PO男友載。

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原PO男友後來決定先載妹妹回家，再回淡水跟原PO會合，原PO雖然不同意但終究還是被丟在淡水，這讓她氣炸，「淡水跟鹿港不是隔壁鄉鎮欸」，不解為什麼男友妹還好意思要她不要任性，「到底誰才任性啊？現在我一個人被丟在淡水，還變成是我的錯？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「順便分手好了，等妳男友來回都不知道幾小時了，乾脆自己坐車回去，也不要被看輕」，「兩個小姑不喜歡妳，不會搭火車也只是藉口而已」，「傻眼，下次出國會不會把妳丟國外」，「可以分手了」，但也有網友提出疑問，「為什麼不直接跟著回去啊？叫妹妹房間錢照付就好」。