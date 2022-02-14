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交往後才發現！男友脫鞋「矮她半顆頭」　她揭3慘劇：會放生嗎

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原來男友謊報身高，穿了超厚的內增高鞋墊。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友交往後發現，男友不僅是恐怖情人、愛吹噓，還有幾件讓她難以接受的事，像是晚上睡覺會磨牙，就連身高都假報，由於對方會家暴，她已毫不留念地斬斷情絲，但也不禁好奇「碰到這種情況，大家會馬上跟對方分手嗎？」

女網友在Dcard提到，交往前就知道，男友比自己矮一點，不過是還能接受的範圍，沒想到後來才震驚發現，對方鞋子內墊了超厚的增高鞋墊，「脫鞋後直接矮我半顆頭多，卻堅稱身高只差我4公分，只好一直用『愛不能只在乎外表』來說服自己。」

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再者，男友頭上有嚴重的脂漏性皮膚炎，她表示，交往前沒注意到，是交往後他才坦承，「常常衣服、肩膀、後背上是一大遍雪花般的頭皮屑，有時候都要提醒他隨時記得拍拍，就怕客人看到，枕頭上、床鋪上每天也都會有一堆屑屑，他很少起床後會自己順手清掉，都是我去整理的，但我是一個對床特別潔癖的人。」

最後一點則是磨牙問題，原po無奈直呼，「我不是淺眠的人，打呼聲還可以睡得著那種，但磨牙聲音真的超級大聲，而且每天的頻率非常的多次，嚴重影響到睡眠，導致交往沒多久都得戴耳塞睡覺。」

▲▼睡覺壞習慣。（圖／Unsplash）

▲男友半夜磨牙，嚴重影響到她的睡眠。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

女網友坦言，這些事情不能怪他，但默默忍受真的很痛苦，而且她也發現，男友以前吹噓過的很多事情並非事實，「目前已分手，但主因是對方是恐怖情人類型，會家暴。」

她苦笑表示，一直說服自己忍受那些，就是怕會被認為太現實，結果最後發現，對方就是個爛人，不由得後悔，「想問問如果交往後發現上面那幾點，或其他自己不太能接受的缺點，會毅然決然地馬上跟對方分手嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「會抖腳的，看到整個煩躁」、「我只能接受1，其他無法，下一位謝謝」、「條件這麼差還敢家暴，真噁心的人」、「只是男女朋友而已，你們甚至沒有法律關係，不用這麼委屈自己，談戀愛應該是享受，真的別浪費太多時間在忍受上」、「恭喜出獄」、「我也會磨牙，可以戴透明的防磨牙套」。

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