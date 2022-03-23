把新兵丟進「猛犬鐵籠」互相殘殺！俄特種部隊殘暴訓練曝

▲俄軍公布「戰果」影片，聲稱繳獲許多來自烏克蘭部隊的反坦克飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭近1個月，其中多項殘暴攻擊手段也震懾全球各界。然而有外媒報導，俄軍的特種部隊在上戰場前必須經過極度嚴苛的訓練，不只要真槍實彈地拚搏，還有最著名的「鏟戰」，也就是要學會單靠一把鏟子就將敵人殺死，讓士兵本人成為「真正的武器」。為此新兵還會被單獨關進有猛犬的鐵籠內，與其單獨奮戰，訓練方式可以說是十分殘暴。

根據《每日星報》報導，俄羅斯軍隊的特種部隊被稱為「Spetnaz」，據悉旗下共有1萬5000人，分別為陸軍與海軍。而被分配到「Spetnaz」的士兵都是菁英中的菁英，他們必須歷經層層的殘酷考驗，並打敗90%的競爭者，才得以入選。而這一系列特種部隊的訓練也被認為是世界上最為艱苦的內容。

為了有資格加入特種部隊，新兵必須接受各項培養作戰技能的訓練，包含爆破、槍法、反恐、肉搏戰以及水下戰鬥。然而與其他國家的特種部隊訓練不同，俄軍的特種部隊訓練不但危險性極高，還非常不安全。據悉，新兵被迫要接受艱困的突擊訓練，甚至還有教官拿真槍實彈向他們射擊。俄軍更被要求要在訓練時使用真刀。

根據Infographic's Show報導稱，俄軍特種部隊的新兵甚至被要求要與野狗搏鬥。在俄羅斯部隊中，最惡名昭彰、同時也是最關鍵的一項評價標準就是「鏟戰」，士兵若要加入「Spetnaz」，必須擁有只靠鏟子就讓對方致命的能力。為此，軍官會將新兵單獨丟進關有猛犬的鐵籠內，讓身上只有一把鏟子的士兵與猛犬搏鬥，因為他們要確保新兵成為「真正的武器」。

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