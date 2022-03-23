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太魯閣追思會流標　王婉諭懇求交通部：不要再讓家屬失望

▲▼時代力量立法委員王婉諭等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立法委員王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

太魯閣事故將於4月2日屆滿一週年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」質疑，「0402台鐵408次列車事故追思會」標案流標，追思會恐無法順利辦成。時代力量立委王婉諭23日表達憂心稱，距離原訂4月2日舉行的追思會只剩10天，家屬們的心願可能破滅，在如此倉促的時間內，真的能辦一場符合家屬期待的追思會嗎？交通部請不要再讓家屬們失望了好嗎？

對於追思會一事，交通部長王國材今天出席立法院交通委員會審查《鐵路法》部分修正草案，會前接受媒體聯訪時表示，流標是因為評選過程很嚴格，目標4月2日晚上7時於台北車站辦理追思會，台鐵都在密切籌備中。

對此，王婉諭表示，台鐵局、交通部原先承諾要在4月2日舉辦太魯閣事故週年追思會，至今卻一波三折，只剩10天就是 4月2日了，如今追思會的標案卻還沒有標出去，政府承諾舉辦的追思會，到現在都沒有明確進度、沒有內容，甚至可能告吹。

王婉諭說明，今年2月時，家屬在苦等交通部、台鐵無果的情況下，本來預計要自己辦一場追思會，但和行政院長蘇貞昌會面後，蘇揆當面承諾會督促台鐵儘速辦理追思會相關事宜，家屬們因此停止自籌追思會的行動，盼望台鐵標案能順利進行，讓他們有機會能訴說對逝去家人的想念，「但，這麼簡單甚至是卑微的心願，如今卻可能破滅」。

王婉諭質疑，今天台鐵將舉辦第二次招標，如果再流標，恐怕就辦不成了，儘管今天王國材接受媒體採訪時，一再強調會盡力促成追思會的舉辦，但距離4月2日只剩短短10天，在如此倉促的時間內，真的能辦一場符合家屬期待的追思會嗎？

「我真的很想問交通部、台鐵，你們的誠意到底在哪裡？用不到10天就想草草了結這個追思會，是不是只想要敷衍家屬？」王婉諭提醒，這一年來，事故家屬們對於離世家人的思念，從來不曾停歇，但這一年來，家屬們卻也看盡了台鐵、交通部的怠惰、顢頇，「我想替家屬們再次向台鐵、向交通部懇求，請不要再讓他們失望、心痛了，好嗎？」

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