快訊／正妹議員林穎孟涉貪100萬交保　籌不到錢拘留室過夜

記者游宗樺、柯沛辰／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌用人頭詐領數十萬元助理補助，22日晚間與涉案人頭助理郭羿岑、新創工程師蕭新晟等3人被移送台北地檢署。檢方複訊後，一度依違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌，將林穎孟當庭上銬，向法院聲押禁見。不過，經與專案小組討論後，23日凌晨改諭令100萬元交保。但林穎孟家人一直籌不到100萬，所以林孟穎一直無法交保，最後就在拘留室過夜睡覺。

林穎孟出身太陽花學運，但2020年11月與5名前助理發生勞資糾紛，還被爆料是「慣老闆」、「表裡不一的假面甜心」。事後，林穎孟控告5人妨害名譽等罪，但檢方勘查簡訊往來紀錄等事證後，認定5人爆料內容有所根據，並非憑空捏造、杜撰，因此今年1月處分不起訴。

▲林穎孟涉詐助理費，被當庭上銬。（圖／記者劉昌松攝）

▲林穎孟遭檢方諭令100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

當時5人向週刊爆料，林穎孟要求女助理請生理假需附「棉條憑證」、安排前男友當人頭助理詐領補助，甚至挪用助理勞健保費20多萬元。檢方認為，爆料部分內容有所依據，因此22日發動搜索，追查林穎孟是否涉嫌貪污詐領助理費。

調查局新北市調處22日兵分6路，搜索林穎孟的議會辦公室及住居所，並將幾人移至北檢複訊。期間，媒體追問林穎孟有無詐領補助費，是否感到委屈？林連續2次回答「我沒有」。

不過，檢察官訊問後，當庭依違反《貪汙治罪條例》罪嫌逮捕林穎孟，並聲押禁見，但專案小組討論後，23日凌晨再度開庭，改諭令以100萬元交保。至於同案被告蕭男，則以20萬交保。

出版：02：39

更新：07：01

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完