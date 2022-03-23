議員涉詐領助理費頻傳　時代力量：還有資格競選連任？

▲時代力量舉行「遏止詐領助理費歪風，讓陽光照進地方議會」記者會。（圖／翻攝自時代力量直播畫面）



記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢凌晨諭令100萬元交保，引發社會關注。時代力量台北市黨部23日上午舉行「遏止詐領助理費歪風，讓陽光照進地方議會」記者會，台北市議員參選人陳志明、劉仕傑、林泓泰會中宣示，如果當選公費助理名單會完全公開透明，供社會大眾檢視。

林穎孟曾參加太陽花學運，2018年首度當選台北市議員，2020年8月5日宣布退出時代力量。

時代力量台北黨部今天上午舉行「遏止詐領助理費歪風，讓陽光照進地方議會」記者會，陳志明會中批評，地方民代詐領助理費的案件層出不窮，造成許多政治上的困難，例如導致助理無法發揮功能、地方議會淪為縣市政府的橡皮圖章。

劉仕傑表示，時代力量一向堅持公平正義，但全台灣「老幹新枝」縣市議員紛紛詐領助理費，例如同選區的新黨台北市議員潘懷宗被控長達11年詐領助理補助費333萬5835元，並在第2次羈押庭認罪，「請問這些縣市議員是否應該拿出道德標準向選民交代？詐領助理費的縣市議員難道還有資格競選連任嗎？」

林泓泰則說，公開透明是民主政治的基礎，應該修改《公職人員財產申報法》第6條規定，要求地方議員應該公開財產資料，讓陽光照進議會裡面。

針對林穎孟涉貪一案，陳志明說，目前該案正在偵辦當中，應交由司法來決定，時代力量向來相當堅持在司法上的公平正義，在更早之前就有各縣市議員主動揭露助理資訊。

其他人也看了這些...

►快訊／林穎孟涉貪！百萬交保步出北檢 否認人頭詐領助理費

►涉詐領助理費335萬！王淑慧被民進黨停權2年 板橋區議員戰添變數

►苗栗縣前議員謝家禓詐領助理費 判刑3年6月定讞將入監

►10年詐領500萬助理費 嘉市9頭身美女議員戴寧遭聲押禁見