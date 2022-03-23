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國家警報「早10秒響」來得及逃？過來人舉4實例　網推爆：很好用

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝）

▲這次警報提前響了！（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮、台東地區今天凌晨1時截至上午8時10分，一共發生50多起地震，其中有感地震一共有9起，氣象局也發布了4次災防告警訊息。值得一提的是，以往常常都是先地震才收到訊息，這次就有不少人大讚國家警報終於提早響了！更有網友藉此分享「提前響起」的重要功用。

本站稍早報導《地震前8秒「國家警報狂響」！網讚：這次蠻carry的》，這次國家警報在地震前大響，讓不少人大讚「真的，早很多」、「早了大概10秒以上」、「超強，先警報才開始搖」；不過也有人開嘴，就算提前響起又有何用？

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對此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「認為地震警報粗暴，多10秒沒用是怎樣的人」為題發文，提到有些人覺得地震警報打擾到自己睡眠，且多10秒又如何？不過對經歷過921大地震的他來說，學生被埋在土堆裡的畫面仍歷歷在目，即便已經過了20多年，那一刻仍像是「昨天」才剛發生。

▲▼0429地震。（圖／翻攝記者爆料網）

▲國家警報都會提醒民眾要就近避難。（圖／翻攝記者爆料網）

原PO表示，雖然地震依然頻繁，但所幸有警報了，就算一開始不夠好，可是有總是比沒有好，提前的那10秒可以起身開門、叫孩子起床、關瓦斯、找掩護等等，時間不會不夠用，只會是沒想過要怎麼用。

因此，原PO也感到不解，到底怎會覺得警報只會擾民？怎會覺得10秒不夠用？若不從現在開始思考要如何運用那10秒，那給再多時間也沒用。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「10秒給時間跑去避難包或食物附近啊，真的被埋也增加救援時間和存活機率」、「警報叫醒了就算沒事也可以稍微警戒」、「10秒做好『趴下、掩護、穩住』就夠了」、「這10秒鐘的確夠我從床上跳起來，打開原本關起來的房間門和找到一個穩固的角落待著了」、「我剛看到警報沒多久開始搖，就先去用手護住旁邊睡死的小孩，就我來說警報還蠻好用的」、「推觀念正確」。

▲▼ 。（圖／翻攝自中央氣象局數位科普網）

▲▼地震保命步驟。（圖／翻攝自中央氣象局數位科普網）

▲▼ 。（圖／翻攝自中央氣象局數位科普網）

事實上，中央氣象局也曾分享過「趴下、掩護、穩住」的保命3步驟，地震發生當下，最重要就是保護頭部和頸部，民眾可以躲在桌子下或牆角；若是行動不便者，則可把握住「固定、掩護、穩住」的原則，倘若不便移動身體，就要鎖住車輪、保持坐姿以避免跌倒，並護住頭部、頸部，身體要盡量壓低。

中央氣象局還指出，地震強烈晃動前，可能只有幾秒能保護自己，所以為了在地震發生時能及時反應，平常應練習「趴下、掩護、穩住」的保命3步驟，另也應檢視住家環境、觀察所在地的逃生路線或避難空間，以將災害降到最低。

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